قصة "الطريق العجيب" في فرنسا.. يختفي تحت الماء مرتين يوميا

كتب- أحمد الضبع:

وسط المناظر الطبيعية الخلابة في فرنسا، يوجد طريق يُعد من أغرب الطرق في العالم، يعرف باسم "باساج دو جوا".

ووفقا لموقع timesofindia، فإن هذا الممر البالغ طوله 4.1 كيلومتر يربط بين خليج بورنف وجزيرة "نوارموتييه"، لكنه يحمل سرا مذهلا، يختفي تماما تحت مياه المحيط مرتين يوميا بسبب المد العالي.

المشهد قد يبدو ساحرا للوهلة الأولى، لكنه في الحقيقة محفوف بالمخاطر، فالطريق يغمر بما يقارب 4 أمتار من المياه، ليصبح غير مرئي تمامًا لعدة ساعات يوميا، ما يجعل العبور فيه مغامرة مشوقة.

ولمواجهة المخاطر، أقامت السلطات الفرنسية أبراج إنقاذ عالية على جانبي الطريق، ليتمكن العالقون من تسلّقها والانتظار بأمان حتى تهبط المياه. أما بعد انحسار المد، فيظل الطريق مغطى بطبقة زلقة من الطحالب البحرية، ما يزيد من صعوبة السير عليه.

ورغم خطورته، فإن هذا الطريق يجذب آلاف السائحين سنويًا لمشاهدة الظاهرة الطبيعية النادرة، بل وحتى للمشاركة في سباق سنوي يُعرف بـ "Foulées du Gois"، حيث يركض المتسابقون عبر الممر مع بداية ارتفاع المياه في مشهد مثير يجمع بين الرياضة والمغامرة.

