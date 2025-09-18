قصة مدينة عملاقة تحت الأرض.. يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة

بعد اختفائها من المتحف.. معلومات لا تعرفها عن أسورة الملك أمنمؤوبي

على عمق يتجاوز 85 مترا تحت صخور "كابادوكيا" الشهيرة بتركيا، تمتد واحدة من أعجب مدن العالم وأكثرها غموضا؛ مدينة "ديرينكيو" التي عاش داخلها نحو 20 ألف شخص في سلام لقرون طويلة.

المدينة التي بنيت على 18 مستوى متدرج من الأنفاق والغرف، اعتبرت أكبر مدينة تحت الأرض مكتشفة في العالم، وكانت مأهولة منذ آلاف السنين، متنقلة بين الفريجيين والفرس، ثم المسيحيين في العصر البيزنطي، قبل أن يهجرها اليونانيون الكبادوكيون عام 1923 عقب الحرب اليونانية ـ التركية، بحسب موقع "بي بي سي".

القصة بدأت بالصدفة عام 1963، حين اكتشف أحد السكان المحليين ممرًا غامضًا داخل منزله بعد اختفاء دجاجاته، ليقوده الاكتشاف إلى شبكة هائلة من الممرات والأنفاق تضم مخازن للحبوب، إسطبلات للماشية، مدارس، مصانع للنبيذ، وحتى كنائس صغيرة.

ديرينكيو كانت ملاذا من الغزاة الذين تعاقبوا على الأناضول، ومدينة كاملة تحت الأرض، زودت بنظام تهوية عبقري وآبار مياه عميقة وفتحات دفاعية ضخمة يمكن غلقها بصخور هائلة لصد أي هجوم.

ويعتقد الباحثون أن أساس المدينة يعود إلى الحيثيين أو الفريجيين، الذين استغلوا طبيعة الصخور البركانية سهلة الحفر في المنطقة لبناء مأوى محصن يمكنهم من الصمود لأسابيع وربما شهور.

واليوم تحولت "ديرينكيو" إلى أحد أبرز معالم تركيا السياحية، حيث يستقبل الموقع آلاف الزوار الراغبين في استكشاف عالم مدهش تحت الأرض، أدرجته اليونسكو عام 1985 على قائمة التراث العالمي، وظل شاهدا على عبقرية الإنسان في مواجهة قسوة الطبيعة وغزو الإمبراطوريات.

