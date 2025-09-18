إعلان

أغلى عطر في العالم.. زجاجة من الماس تساوي ثمن سيارة فارهة

09:00 م الخميس 18 سبتمبر 2025
    زجاجة من الماس تساوي ثمن سيارة فارهة
    أغلى عطر في العالم
كتب- أحمد الضبع:

رغم مرور أشهر على الإعلان عنه لأول مرة في 4 يوليو 2025، لا يزال عطر "شموخ" يحتفظ بمكانته كأغلى عطر في العالم، بما يحمله من تصميم استثنائي وسعر فلكي يعكس شغف دبي المستمر بكسر الأرقام القياسية في عالم الرفاهية.

العطر الفريد عرض بسعر يصل إلى 1.3 مليون دولار، أي ما يعادل ثمن سيارة فارهة، واستغرق 3 سنوات و494 تجربة حتى خرج بصيغته النهائية، على يد صانع العطور أصغر آدم علي، مؤسس "عطور نبيل".

وجاء تصميمه ليجسد "روح دبي" من خلال زجاجة استثنائية صنعت من زجاج "مورانو" الإيطالي، محاطة بـ 3571 ماسة، و2.5 كيلوجرام من الذهب عيار 18، و5.9 كيلوجرام من الفضة الخالصة، إضافة إلى اللؤلؤ والتوباز السويسري.

الزجاجة العملاقة سعتها 3 لترات، وتُعرض داخل هيكل يصل طوله إلى مترين تقريبا، لتبدو أقرب إلى تحفة ملكية منها إلى عبوة عطر تقليدية.

أما رائحة "شموخ" فتمزج بين خشب الصندل والمسك والعود واللبان والعنبر مع لمسات زهرية مثل الورد التركي والإيلنج-إيلنج، لتمنح مزيجا فاخرا يناسب الجنسين.

العطر لم يكتفِ بالفخامة فقط، بل دخل موسوعة "جينيس" برقمين عالميين، الأول لأكثر عدد من الألماس المرصع على زجاجة عطر، والثاني لكونه أطول نظام رش للعطور يتم التحكم فيه عن بُعد.

اسم "شموخ" يعني "الجدارة بالقمة"، وهو ما عكسه تصميم الزجاجة التي تحمل رموزا من ثقافة دبي، مثل الصقور والخيول العربية والورود والغوص لاستخراج اللؤلؤ، إلى جانب إشارات لنهضتها الحديثة.

ورغم أن المشتري الأول للعطر لم يعلن بعد، إلا أن "شموخ" يعرض حاليا في "دبي مول"، وسط اهتمام عالمي واسع.

زجاجة من الماس تساوي ثمن سيارة فارهة زجاجة عطر منوعات شموخ
