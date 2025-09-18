بعد اختفائها من المتحف.. معلومات لا تعرفها عن أسورة الملك أمنمؤوبي

كتبت- أسماء العمدة

أثار اختفاء قطعة أثرية نادرة من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير حالة من الجدل والقلق بين المهتمين بالآثار والتراث.

وتعليقًا على ذلك قال الدكتور أحمد عامرالخبير الآثري والمتخصص في علم المصريات إن القطعة المفقودة هي أسوارة ذهبية ذات خرزة كروية من اللازورد تعود إلى الملك أمنمؤوبي من عصر الانتقال الثالث، وتُعد من التحف الفريدة التي تحمل قيمة تاريخية لا تُقدَّر بثمن.

قيمة أثرية لا تُعوض

وأضاف من خلال تصريحاته لمصراوي، الأسوارة ليست مجرد قطعة من الذهب واللازورد، بل شاهد على براعة المصري القديم في فنون الصياغة ودقة التصميم، فهي تكشف عن تطور صناعة الحُلي في تلك الفترة، وتعكس مدى ارتباط المصريين القدماء بالأحجار الكريمة ذات الدلالات الروحانية والرمزية.

وأشار إلى أن غياب القطعة أثار تساؤلات حول آليات التأمين والحفاظ على المقتنيات داخل أحد أهم المتاحف في مصر والعالم، كما طالب خبراء الآثار بفتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات اختفاء الأسوارة وإعادتها إلى مكانها الطبيعي.

إرث حضاري لا يقدر بثمن

وأختتم عامر:"يرى الأثريون أن قيمة الأسوارة الحقيقية ليست مادية، بل تكمن في رمزيتها التاريخية والحضارية، إذ تُعد جزءًا من ذاكرة مصر القديمة وإرثها الإنساني الذي لا يمكن تعويضه أو استبداله".

