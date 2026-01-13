مباريات الأمس
مفاجأة غير سارة لعمرو الجزار بعد اقترابه من الأهلي

كتب : مصراوي

12:47 ص 13/01/2026
اقترب لاعب البنك الأهلي عمرو الجزار من الانتقال إلى النادي الأهلي.

وأكد مصدر لمصراوي، أن اللاعب خضع للكشف الطبي يوم الأحد وتوجه بعدها إلى مقر لنادي لتصوير فيديو الإعلان عن الصفقة.

ووسط هذه الأنباء، قال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تم تأجيل حفل زفاف اللاعب إلى موعد لاحق، لم يُحدد حتى الآن.

وانضم الجزار إلى نادي البنك الأهلي من غزل المحلة في يناير 2025.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

