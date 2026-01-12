يرتكب الكثير من الأشخاص خطأ فادحا، حيث يتركون بعض الأجهزة متصلة بالكهرباء، دون إدراك أن هذه العادة قد تكلفهم حياتهم، فمن الممكن أن ينشب حريق في منزلهم قد يودي بأرواحهم.

وبحسب صحيفة "thesun" البريطانية، يؤكد المختصون أن العديد من الأجهزة تواصل سحب الكهرباء حتى وهي مطفأة، ما يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى جانب مخاطر محتملة على السلامة ولهذا، حدد خبراء الوقاية من الحرائق خمسة أجهزة شائعة ينصح بفصلها تماما قبل مغادرة المنزل.

1- الشواحن

يؤدي ترك الشواحن متصلة بالكهرباء لفترات طويلة إلى ارتفاع حرارتها، ما يزيد خطر نشوب حريق لذا يحذر من الشحن طوال الليل.

2- سخانات الكهرباء

تعتبر سخانات الكهرباء من أبرز مسببات حرائق المنازل، خاصة في فصل الشتاء، وتحديدا الأنواع التي تفتقر خاصية الإيقاف التلقائي، كما أنها تستهلك طاقة مبالغ بها.

3- أجهزة المطبخ الصغيرة

ترك أجهزة المطبخ الصغيرة مثل المحامص والغلايات، موصلة بالكهرباء لفترات طويلة تؤدي إلى اندفاع مفاجئ في التيار الكهربائي، نظرا لاحتوائها على عناصر تسخين، بالإضافة إلى تراكم بقايا الطعام القابلة للاشتعال داخلها.

4- التلفاز وأجهزة الترفية:

تستهلك أجهزة الترفية مثل البلاي ستيشن والتلفاز قدر كبيرمن الطاقة، لانها تكون في وضع الاستعداد، وتشير الدراسات إلى أن الطاقة الاحتياطية تمثل نسبة ملحوظة من استهلاك الكهرباء في المنازل، ما يجعل فصلها بالكامل خيارا أكثر أمانا، ولتجنب ارتفاع درجة حرارتها ما يزيد من خطر نشوب حريق.

5- أدوات تصفيف الشعر

توصيل أدوات تصفيف الشعر مثل المجففات ومكواة الشعر بالكهرباء لوقت طويل، يتسبب في ارتفاع الحرارة أو تلف الأسلاك، ما ينتج عن ذلك خاطر جسيمة إذا تركت موصولة بالكهرباء، خاصة داخل الحمامات، ومنها الحرائق وزيادة فتورة الكهرباء.

