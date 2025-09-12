رجل يسمع أصواتا غريبة داخل شقته.. لن تتوقع ما وجده

كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، ألقت الشرطة في ولاية أوريجون الأمريكية، القبض على رجل كان يعيش سرًا داخل مساحة خفية داخل منزل بمجمع سكني، بعد أن أبلغ مالكه عن سماع "أصوات غريبة".

ووجدت الشرطة في المساحة الخفية مسكنا مؤقتا مجهزا بسرير وتلفزيون وأجهزة إلكترونية متصلة بالمبنى، بالإضافة إلى أنبوب يحتوي على بقايا ميثامفيتامين، بحسب ديلي ميل.

وكان بنيامين بوكور، البالغ من العمر 40 عامًا، "يعيش في المساحة الخفية لفترة طويلة من الزمن" وتم اتهامه بالسرقة من الدرجة الأولى والحيازة غير القانونية للميثامفيتامين.

وتم إبلاغ الشرطة بعد أن رأى أحد الشهود رجلاً لا يعيش في المجمع يوقف سيارته هناك ويتسلل حول الجزء الخلفي من المبنى.

ورأى الشاهد أيضًا بابًا مفتوحًا إلى المساحة الخفية مع ضوء قادم من الداخل قبل أن يغلق الباب فجأة.

وفي مكان الحادث، عثرت الشرطة على باب المساحة الخفية تالفًا ومغلقًا، بالإضافة إلى سلك تمديد يمتد عبر فتحة تهوية، لتوصيل الكهرباء.

ولم يعمل مفتاح المالك، لذا اقتحم الضباط المكان ليجدوا الاكتشاف المذهل.

وقال مكتب الشريف إن "بوكور اتخذ خطوات كبيرة لتحسين ظروف المساحة الخفية وكان من الواضح أنه يعيش داخلها".

وتم حجزه في سجن مقاطعة كلاكماس، وحدد القاضي الكفالة له بمبلغ 75 ألف دولار، ولدى بوكور سجل طويل من الإدانات بالسرقة والاعتداء.

