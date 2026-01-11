ذكاء حاد ومهارات غير تقليدية.. أغرب 6 سحالي حول العالم

أكثر 6 حيوانات تخاف منها الثعابين- لن تخطر على بالك

كتبت- شيماء مرسي

تتميز السحالي حول العالم باختلاف أشكالها وأحجامها وسلوكياتها وألوانها، وهناك بعض الأنواع التي تتسم بالغرابة.

وفي هذا السياق، نستعرض لكم أغرب 6 سحالي حول العالم، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

إجوانا بحرية

توجد هذه السحلية في جزر جالاباجوس فقط، حيث تغوص في المحيط بحثا عن الطعام وتتغذى على الطحالب المتراكمة على الصخور تحت الماء، مستخدمة مخالبها القوية للتشبث بالسطح.

وقد يبدو جسمها الخشن المغطى بالملح مخيفا لكنها تتسم بالهدوء وتقضي معظم وقتها مسترخية تحت أشعة الشمس.

المكشكشة

توجد في شمال أستراليا وتفتح فجأة جلدها الكبير الذي يشبه المروحة حول رقبتها وتقف على رجليها وتصدر صوتا عاليا.

المدرعة

تتمتع هذه السحلية الصغيرة بالذكاء الشديد فعندما تشعر بالخطر يقل حجمها للدفاع عن نفسها ضد الحيوانات المفترسة.

حرباء القس

تتسم بالحجم الكبير وبطء الحركة وبرشاقة غريبة، وتعد من أكبر أنواع الحرباء في العالم.

موطنها الأصلي هو غابات مدغشقر، حيث تتحرك بحذر بين الأشجار، وتستغرق فترة طويلة قبل أن يفقس بيضها قد تمتد لأكثر من عام.

وعلى عكس معظم السحالي التي تتحرك بسرعة، تبدو هذه الحرباء كأنها تتحلى بالصبر والهدوء.

أبو بريص طائر

يمتلك هذا الطائر صفائح جلدية رقيقة في جسمه وأرجله وذيله، مما يساعده على الانزلاق بين الأشجار في غابات آسيا الاستوائية.

كما تساعده هذه الصفائح الجلدية على التمويه والاختفاء من الحيوانات المفترسة الأخرى.

التنين الخفي

تعيش سحلية التنين الخفي في المناطق الصخرية من منطقة كيمبرلي الأسترالية، وتتسم بأنها بارعة في التمويه.

كما أنها تندمج ببراعة مع الصخور والمناظر الطبيعية الجافة لدرجة أن الباحثين يجدون صعوبة بالغة في رصدها.

وتساعدها طبيعتها الانطوائية على تجنب الحيوانات المفترسة والبقاء بعيدة عن الأنظار، مما يجعلها واحدة من أكثر السحالي غموضا.