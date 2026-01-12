انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 12-1-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.52 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.82 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.77 جنيه للشراء، بتراجع 21 قرشًا، و125.34 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا.

سعر الريال القطري: 11.96 جنيهًا للشراء، بتراجع قرشين، و12.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 66.01 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و66.73 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 151.92 جنيه للشراء، بتراجع 26 قرشًا، و154.53 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا.