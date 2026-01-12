إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:13 م 12/01/2026

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 12-1-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.52 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.82 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.77 جنيه للشراء، بتراجع 21 قرشًا، و125.34 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا.

سعر الريال القطري: 11.96 جنيهًا للشراء، بتراجع قرشين، و12.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 66.01 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و66.73 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 151.92 جنيه للشراء، بتراجع 26 قرشًا، و154.53 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار عملات عربية الريال السعودي الدرهم الإماراتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة المستوردين: قفزة غير مسبوقة في أسعار النحاس والطن يتخطى الـ 13 ألف
اقتصاد

شعبة المستوردين: قفزة غير مسبوقة في أسعار النحاس والطن يتخطى الـ 13 ألف
لأول مرة.. 3 سيدات يدرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026
أخبار مصر

لأول مرة.. 3 سيدات يدرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026
"الاتفاق تم بمدة العقد".. تفاصيل أولى صفقات الأهلي الأجنبية
رياضة محلية

"الاتفاق تم بمدة العقد".. تفاصيل أولى صفقات الأهلي الأجنبية
محمد منير يتعرض لأزمة صحية ويعلن تأجيل حفله في دبي
زووم

محمد منير يتعرض لأزمة صحية ويعلن تأجيل حفله في دبي

"ارجعي عشان نفسك".. القصة الكاملة لمبادرة دعم شيرين عبدالوهاب
زووم

"ارجعي عشان نفسك".. القصة الكاملة لمبادرة دعم شيرين عبدالوهاب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع قياسي لأسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم.. فما السبب؟
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
حالة الطقس في الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق