بدء أداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية

كتب : نشأت علي

12:16 م 12/01/2026

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

بدأ أعضاء مجلس النواب أداء اليمين الدستورية، في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الجديد، حيث انطلقت الإجراءات بأعضاء المجلس المنتخبين عن محافظة القاهرة، وذلك وفقًا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأدت النائبة عبلة الهواري اليمين الدستورية بصفتها رئيس الجلسة الإجرائية، لكونها أكبر الأعضاء سنًا، بينما قام كل من النائبتين سامية الحديدي وسجي هندي بأداء اليمين باعتبارهما أصغر الأعضاء سنًا، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

ويأتي ذلك عملًا بحكم المادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، على أن يُجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

وعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية من مقره في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه اثنان من أصغر الأعضاء سنًا، وتشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية للأعضاء، إيذانًا ببدء أعمال الفصل التشريعي.

كما تنص المادة (276) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجرائية صباحية، برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، وبمساعدة أصغر عضوين، حيث يتلو رئيس الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، معلنًا رسميًا انطلاق أعماله التشريعية.

