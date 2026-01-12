بعد تخفيض "إيمجراند" أرخص طرازات جيلي بمصر.. من ينافسها؟

جيلي تشعل المنافسة.. كاش باك 100 ألف جنيه على كولراي 2026

أعلنت شركة أوتوموبيلتي، الوكيل الرسمي لسيارات جيلي في مصر، عن إطلاق عرض "كاش باك" على السيارة جيلي إيمجراند 2026 المجمعة محليًا بقيمة 50 ألف جنيه خلال شهر يناير الجاري.

تبدأ أسعار جيلي إيمجراند سيدان العائلية التي تعد أرخص طرازات العلامة بمصر حاليًا، بعد العرض الحصري بـ 789 ألف جنيه لفئة Comfort ، أما فئة Luxury أصبح سعرها بعض تطبيق الكاش باك 889 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي منافسي جيلي إيمجراند الجديدة بمصر:

نيسان صني

تقدم نيسان صني 2026 في مصر بأسعار رسمي يبدأ من 645.000 جنيه للفئة الأولى مانيوال، والفئة الأولى أوتوماتيك سعرها 695.000 جنيه، والفئة الثانية من صني 745.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها 795.000 جنيه.

زودت صني 2026 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

بايك u5 plus

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

تقدم بايك U5 Plus الجديدة بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 725 ألف جنيه للفئة القياسية، والفئة الثانية بـ750.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا بـ855.000 جنيه.

هيونداي أكسنت RB

تقدم هيونداي أكسنت RB بسعر يبدأ من 730.000 جنيه ، والفئة الثانية سعرها الرسمي 760.000 جنيه ، الفئة الثالثة بـ839.000 جنيه.

شيفرولية أوبترا

تعتمد شيفرولية أوبترا موديل 2026 المجمعة محليًا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تتوفر أوبترا 2026 الجديدة في مصر بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 724.900 جنيه للفئة الأولى، و749.900 للفئة الأعلى تجهيزًا.

دونج فينج شاين

تقدم دونج فينج shine الجديدة في السوق المصر بفئتين من التجهيزات وأسعارها تبدأ من 790.000 جنيه للفئة Advance (E1)، و فئة Sport (E3): بـ 945.000 جنيه.

تقدم دونج فينج shine بمحرك 1.5T تربو، بقوة 197 حصان وعزم دوران 300 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 200 كم/س تقريبًا، وناقل حركة ثنائي القابض بـ6 سرعات.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 موديل 2026 من 665 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 699 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 740 ألف جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

رينو تاليانت

تقدم رينو تاليانت 2026 الجديدة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 675 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو سعرها 725 ألف جنيه.

