اللغة من أكثر مكونات الثقافة صمودا، فرغم اندثار العديد من اللغات على مر آلاف السنين، إلا أن الكثير منها لا يزال مزدهرًا اليوم، حاملًا معه تقاليد ومعارف الماضي عبر العصور.

في هذا التقرير، نستعرض اللغات المكتوبة لآلاف السنين، ولا تزال تُستخدم حتى اليوم كلغات أصلية أو كلغات تواصل أساسية.

السنسكريتية

السنسكريتية لغة كلاسيكيةً من لغات الهند، ويعود تاريخها إلى أكثر من 3500 عام، وهي جزءٌ لا يتجزأ من التقاليد الثلاث: الهندوسية والبوذية والجاينية، ولا تزال النصوص السنسكريتية القديمة، "الفيدا والأوبانيشاد"، تُدرس حتى اليوم، ورغم أنها ليست شائعة الاستخدام في الحياة اليومية، إلا أنها لغة احتفالية وتعليمية بالغة الأهمية، بحسب تايمز أوف إنديا.

التاميل

اللغة التاميلية من أقدم اللغات المستخدمة باستمرار في العالم، إذ يمتد تاريخها الأدبي لأكثر من ألفي عام، وتُتحدث في جنوب الهند وسريلانكا وسنغافورة وغيرها من المناطق، وتحافظ التاميلية على تراث كلاسيكي عريق، وفي الوقت نفسه تعتبر لغة معاصرة قوية.

اللاتينية

نشأت اللغة اللاتينية في شبه الجزيرة الإيطالية قبل أكثر من 2500 عام، وكانت لغة الإمبراطورية الرومانية، واليوم، لم تعد اللاتينية لغة أما، لكنها لا تزال مستخدمة في السياقات العلمية والقانونية والدينية، وأثرت بشكل كبير على العديد من اللغات الأوروبية الحديثة.

العبرية

يمتد تراث اللغة العبرية لأكثر من ثلاثة آلاف عام، كانت في السابق لغة طقسية في المقام الأول، ثم أُعيد العمل بها بنجاح في القرنين التاسع عشر والعشرين، وهي الآن اللغة الرسمية المحكية لدى الكيان الصهيوني ويتحدث بها الملايين.

المصرية (القبطية)

تعود أصول هذه اللغة إلى اللغات المصرية القديمة؛ بل إن بعضها يعود تاريخه إلى 4000 عام، وتُستخدم في الطقوس الدينية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ورغم أنها لم تعد لغة شائعة الاستخدام في الحياة اليومية، إلا أن استمرار استخدامها يحافظ على تراث لغوي عريق.

اليونانية

تتمتع اللغة اليونانية بتاريخ متواصل يمتد لأكثر من 3000 عام، بدءًا من الملاحم الهوميرية وحتى استخدامها اليوم في اليونان وقبرص، وقد تغير شكلها، لكن اللغة اليونانية تربط المتحدثين بها اليوم بتراث أدبي وفلسفي ثري.

الصينية

تتمتع اللغات الصينية، وخاصة لغة الماندرين، بجذور موثقة تمتد لأكثر من ثلاثة آلاف عام، وبفضل أقدم أشكالها المكتوبة التي عُثر عليها على عظام التنبؤ، لا تزال الصينية واحدة من أكثر اللغات انتشارًا في العالم اليوم.

الآرامية

نشأت اللغة الآرامية قبل حوالي 3100 عام، وكانت في يوم من الأيام لغة التواصل المشتركة في الشرق الأدنى، واليوم، يتحدث بها عدد قليل من المجتمعات في أجزاء من الشرق الأوسط، وتُستخدم بشكل رئيسي في السياقات الدينية، ورغم محدودية استخدامها في العصر الحديث، إلا أنها لا تزال من أقدم اللغات المستخدمة باستمرار، وتربطنا مباشرة بالحضارات القديمة وثقافتها.

الفارسية

تتمتع اللغة الفارسية بتراث عريق يمتد لأكثر من 2500 عام، ولا تزال اللغة الرئيسية في إيران، وكذلك في أفغانستان (حيث تُعرف بالدارية) وطاجيكستان (حيث تُعرف بالطاجيكية)، ولا يزال ماضيها الأدبي والثقافي حاضرا في الشعر والفلسفة والثقافة الشعبية.

الكورية

تتمتع اللغة الكورية بتاريخ يمتد لألفي عام على الأقل، ولها نظام كتابة مميز، هو الهانغول، الذي أُسس في القرن الخامس عشر، يتحدث الكورية ملايين الأشخاص في كوريا الشمالية والجنوبية، اللغة الكورية لغة ذات هوية تاريخية غنية.