من هو الملياردير لاري إليسون ثاني أغنى شخص في العالم؟

كتبت- أسماء مرسي:

أصبح لاري إليسون، مؤسس ومدير التكنولوجيا في شركة البرمجيات العملاقة "أوراكل" والبالغ من العمر 80 عاما، ثاني أغنى شخص في العالم، متجاوزا مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، في مؤشر بلومبيرج للمليارديرات.

بلغت ثروة إليسون الصافية 251.2 مليار دولار، متقدمة على ثروة زوكربيرج البالغة 251 مليار دولار، لكنها لا تزال أقل بكثير من ثروة إيلون ماسك المقدرة بـ358 مليار دولار.

اقترب إليسون من لقب أغنى رجل في العالم بعد ارتفاع غير مسبوق في سعر سهم "أوراكل"، وهو أكبر ارتفاع تشهده الشركة في يوم واحد منذ عقود، هذا الارتفاع جاء بسبب سلسلة من الصفقات الكبرى في خط أنابيب أعمال الشركة، وفقا لموقعي "theregister"، و"entrepreneur".

نمو قوي بفضل الذكاء الاصطناعي

منذ أواخر 2022، شهدت "أوراكل" طلبا متزايدا على خدماتها السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما عزز أداء الشركة وساهم في ارتفاع سهمها.

يمتلك إليسون نحو 40% من "أوراكل"، ما يجعل أكثر من 80% من ثروته مرتبطة بها، ومع تضاعف سعر السهم خلال العامين الماضيين، ارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 650 مليار دولار، ما أدى إلى نمو كبير في ثروته.

من هو لاري إليسون؟

اسمه لورنس جوزيف إليسون.

مواليد 17 أغسطس 1944.

يبلغ من العمر 81 عاما.

وُلد في برونكس، نيويورك.

نشأ في الجانب الجنوبي من شيكاغو، بعد أن تبناه خاله وخالته وهو في عمر 9 أشهر.

التحق بجامعة إلينوي ثم بجامعة شيكاغو، لكنه لم يكمل دراسته الجامعية.

انتقل إلى بيركلي، كاليفورنيا، وبدأ العمل في مجال برمجة الكمبيوتر.

عمل في شركة أمبيكس على مشروع لقاعدة بيانات لوكالة الاستخبارات المركزية، أُطلق عليه لاحقا اسم "أوراكل".

المؤسس المشارك وأكبر مساهم في شركة Oracle.

شغل منصب الرئيس التنفيذي حتى عام 2014، ثم أصبح مدير التكنولوجيا ورئيس مجلس الإدارة.

يُعرف بحبه لأسلوب الحياة الفاخر، ويمتلك يخوتا وطائرات خاصة وجزيرة في هاواي.

من هواياته الإبحار، الطيران، والرياضيات القتالية.

