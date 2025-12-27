أحمد السقا: "بحب مصر والمصريين وأطير رقبتي عشانهم" (فيديو)

أعرب النجم أحمد السقا، عن مدى حبه لمصر والمصريين، موجها رسالة لجمهوره.

ونشر السقا، فيديو، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق عليه: "أقسم بالله العظيم أنا بحب مصر والمصريين وأطير رقبتي عشانهم بس احنا كتير نسمع على قد ما نسمع ونقيم والخاين هو الأظلم.. مصر ثم أي حاجة بعديها".

وقال السقا في الفيديو: "كاشموش إزيك، ربنا يطمنا عليك يا حبيبي، يلا شد حيلك مش عايزين دلع، وكلنا بنحبك وقلبنا معاك، وليك عليا أعلمك ركب الخيل، وألف سلامة عليك يا حبيبي".

وتفاعل متابعيه مع تدوينته، وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي: "بقالي نص ساعة بحاول أفهم إيه علاقة الكلام اللي كتبه بالفيديو مش فاهم حاجة، الراجل عامل فيديو وبيدعي لمريض ومحارب كانسر، راجل محترم وجدع وشهم فارس السينما، كل الحب والتقدير والاحترام لك، كاشموش الله يرحمه كان محارب سرطان، والفيديو ده كان عاملهوله السقا كدعم في محنته، ممكن نستغل الفيديو ده وندعيله بالرحمة ونقراله الفاتحة".

يذكر أن، أحمد السقا يخوض بطولة فيلم "هيروشيما" ويشاركه البطولة باسم سمرة، شيرين رضا، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هدى الإتربي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال.