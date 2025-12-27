طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أجواء شتوية وانخفاض الحرارة وأمطار

قالت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم أجواءً شتوية، مع تأثرها بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، موضحة أن التأثير الأكبر سيكون على السواحل الشمالية، حيث تزداد فرص سقوط الأمطار.

وأضافت "غانم"، أن من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء، لافتة إلى أن الأمطار قد تمتد إلى بعض المناطق الداخلية مثل القاهرة الكبرى ومدن القناة، ولكن بكميات أقل.

وتابعت أن هناك زيادة في سرعات الرياح على البحر المتوسط، ما يسهم في الإحساس بانخفاض درجات الحرارة عن المعدلات المحسوسة، مؤكدة أن درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى تتراوح بين 19 و20 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد، أن درجات الحرارة الصغرى تنخفض لتسجل ما بين 10 و11 درجات، وقد تصل إلى 5 و6 درجات على المناطق المكشوفة ووسط الصعيد، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ولفتت إلى استمرار ظهور الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، مؤكدة أنها غير مؤثرة على حركة المرور مقارنة بالأيام الماضية.

