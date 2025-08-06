بـ309 ملايين جنيه.. 8 صور لـ سرير من الذهب الخالص

في عالم الفخامة والترف، لا حدود لما يمكن إنفاقه من أجل الراحة، لكن يبدو أن سريرا واحدا تجاوز كل التوقعات ليصبح الأغلى على مستوى العالم بسعر مذهل يصل إلى 6.3 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 309 ملايين جنيه مصري.

هذا السرير الفاخر الذي يحمل اسم Baldacchino Supreme هو ثمرة تعاون بين المصمم العالمي ستيوارت هيوز وشركة Fratelli Basile الإيطالية، ليجسد مزيجا نادرا من الحرفية الرفيعة والثراء المذهل، وفقا لموقع JustLuxe.

ذهب وخشب نادر.. للنخبة فقط

السرير مصنوع يدويًا من ثلاثة أنواع فاخرة من الأخشاب منها الكرز والرماد وخشب القيقب، وتزينه مظلة ملكية التصميم، لكن ما يجعله تحفة نادرة هو احتواؤه على أكثر من 200 رطل- حوالي 90 كيلوجراما- من الذهب الخالص عيار 24، يغلف التفاصيل الدقيقة بإبهار لا يُضاهى.

وإن كان النوم سلطانًا، فهذه التحفة النادرة هي عرشه الحقيقي، فخامة تتجاوز الخيال غير أنه صمم Baldacchino Supreme ليكون بيانا فنيا فخما ومذهلا لأولئك الذين لا يقبلون بأقل من القمة، سواء في نمط حياتهم أو في تفاصيل منازلهم.

وبينما يرى البعض أن إنفاق 6 ملايين دولار على سرير قد يكون ضربا من الترف المفرط، يرى آخرون أنه استثمار في فن يمكن النوم عليه.