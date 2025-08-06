إعلان

بـ309 ملايين جنيه.. 8 صور لـ سرير من الذهب الخالص

04:00 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    السرير الفاخر الذي يحمل اسم Baldacchino Supreme_1
  • عرض 8 صورة
    بـ309 ملايين جنيه.. 10 صور لـ سرير من الذهب الخالص_3
  • عرض 8 صورة
    فخامة تتجاوز الخيال غير أنه صمم Baldacchino Supreme_6
  • عرض 8 صورة
    مصنوع من الذهب والخشب النادر_7
  • عرض 8 صورة
    معلومات عن سرير من الذهب الخالص_8
  • عرض 8 صورة
    السرير مصنوع يدويًا من ثلاثة أنواع فاخرة من الأخشاب منها الكرز والرماد وخشب القيقب_2
  • عرض 8 صورة
    سرير من الذهب الخالص_5
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

في عالم الفخامة والترف، لا حدود لما يمكن إنفاقه من أجل الراحة، لكن يبدو أن سريرا واحدا تجاوز كل التوقعات ليصبح الأغلى على مستوى العالم بسعر مذهل يصل إلى 6.3 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 309 ملايين جنيه مصري.

هذا السرير الفاخر الذي يحمل اسم Baldacchino Supreme هو ثمرة تعاون بين المصمم العالمي ستيوارت هيوز وشركة Fratelli Basile الإيطالية، ليجسد مزيجا نادرا من الحرفية الرفيعة والثراء المذهل، وفقا لموقع JustLuxe.

ذهب وخشب نادر.. للنخبة فقط

السرير مصنوع يدويًا من ثلاثة أنواع فاخرة من الأخشاب منها الكرز والرماد وخشب القيقب، وتزينه مظلة ملكية التصميم، لكن ما يجعله تحفة نادرة هو احتواؤه على أكثر من 200 رطل- حوالي 90 كيلوجراما- من الذهب الخالص عيار 24، يغلف التفاصيل الدقيقة بإبهار لا يُضاهى.

وإن كان النوم سلطانًا، فهذه التحفة النادرة هي عرشه الحقيقي، فخامة تتجاوز الخيال غير أنه صمم Baldacchino Supreme ليكون بيانا فنيا فخما ومذهلا لأولئك الذين لا يقبلون بأقل من القمة، سواء في نمط حياتهم أو في تفاصيل منازلهم.

وبينما يرى البعض أن إنفاق 6 ملايين دولار على سرير قد يكون ضربا من الترف المفرط، يرى آخرون أنه استثمار في فن يمكن النوم عليه.

سرير من الذهب Baldacchino Supreme
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية: مصر مستقرة.. والإصلاح الاقتصادي مستمر
بعد موافقة الرئيس.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل