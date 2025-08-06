قصة اختراع التليفون وأول مكالمة في التاريخ- لن تصدق (صور)

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قصة اختراع أول تليفون في العالم مثيرة ومليئة بالتحديات والمنافسات، وهي مرتبطة بعدة شخصيات، ولكن الفضل يُنسب بشكل كبير إلى ألكسندر غراهام بيل، وفقًا لـcnn.



ألكسندر جراهام بيل



كان ألكسندر جراهام بيل عالمًا ومعلمًا للصم والبكم، وكان مفتونًا بفكرة نقل الكلام، في عام 1875، توصل إلى جهاز استقبال بسيط يمكنه تحويل الكهرباء إلى صوت.



براءة الاختراع



في 7 مارس 1876، حصل ألكسندر جراهام بيل على براءة اختراع الهاتف، وهي لحظة حاسمة في تاريخ الاتصالات.



أول مكالمة هاتفية



بعد أيام قليلة، في 10 مارس 1876، أجرى بيل أول مكالمة هاتفية ناجحة في التاريخ، بينما القصة الشهيرة تقول إنه تحدث إلى مساعده توماس واتسون قائلاً: "سيد واتسون، تعال إلى هنا، أريد رؤيتك"، وقد سمع واتسون الكلمات بوضوح عبر الجهاز.



الانتشار والتطور الأولي



بعد اختراع بيل، تطور الهاتف بسرعة، وبدأت الشركات في إنتاج الهواتف وربط الشبكات، ما سمح للأشخاص بالتواصل عبر مسافات بعيدة.



ظهور الهواتف المحمولة



على الرغم من أن بيل هو مخترع الهاتف السلكي، فإن اختراع الهاتف المحمول يعود الفضل فيه إلى مارتن كوبر، المهندس في شركة موتورولا.



وفي 3 أبريل 1973، أجرى كوبر أول مكالمة من هاتف محمول حقيقي في أحد شوارع نيويورك. كان هذا الهاتف، الذي أصبح فيما بعد نموذج "Motorola DynaTAC 8000x"، ضخمًا ويزن حوالي 794 جرامًا (ما يقرب من كيلوجرام واحد) ويتطلب 10 ساعات شحن للاستخدام لمدة 30 دقيقة فقط.







