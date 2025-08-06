"فاتورة نار".. 7 أخطاء يومية في استخدام التكييف تسرق كهربتك

كتبت- نرمين ضيف الله:



التكييف من الأجهزة الأساسية في منازلنا خاصة في فصل الصيف، لكنه قد يسبب ارتفاعًا غير متوقع في فاتورة الكهرباء إذا لم يُستخدم بشكل صحيح.



وهناك مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المستخدمون يوميًا أثناء تشغيل التكييف، تؤدي إلى استهلاك زائد للطاقة وزيادة في التكلفة الشهرية.



وسنتعرف في هذا التقرير على أهم هذه الأخطاء وكيف يمكن تجنبها، وفقا لموقعي "energysaver" و" Energy Saving Trust".



ضبط درجة حرارة منخفضة جدًا



الخطأ الأكثر شيوعًا هو ضبط التكييف على درجة حرارة منخفضة جدًا مثل 16 أو 17 درجة، وهو أمر غير ضروري.



كلما زادت الفجوة بين درجة حرارة الغرفة ودرجة حرارة التكييف، زاد استهلاك الكهرباء يُنصح بضبط التكييف على 24-26 درجة لتحقيق توازن بين الراحة واستهلاك الطاقة.



ترك التكييف يعمل طوال الوقت



الكثير من الناس يتركون التكييف قيد التشغيل لفترات طويلة دون انقطاع، وهذا يؤدي إلى استهلاك زائد.



من الأفضل استخدام مؤقت التشغيل (Timer) أو إيقاف تشغيل التكييف عند مغادرة الغرفة لفترة طويلة.



إهمال تنظيف الفلاتر



فلاتر التكييف المتسخة تسبب ضعف تدفق الهواء، ما يجعل الجهاز يعمل بجهد أكبر لتبريد المكان هذا يؤدي إلى استهلاك كهرباء أعلى وتقليل عمر الجهاز تنظيف أو استبدال الفلاتر بانتظام يحافظ على كفاءة التكييف ويوفر الطاقة.



إغلاق الأبواب والنوافذ بشكل غير محكم



السماح بدخول الهواء الساخن من الخارج بسبب إغلاق الأبواب أو النوافذ بشكل غير محكم يجعل التكييف يعمل بشكل مستمر لتعويض الحرارة، ما يرفع من فاتورة الكهرباء التأكد من إحكام الغلق يساعد في الحفاظ على برودة الغرفة بأقل مجهود.



عدم العزل الحراري للمنزل



إذا كانت جدران المنزل أو السقف غير معزولة جيدًا، فإن الحرارة تتسرب بسهولة إلى الداخل، مما يجعل التكييف يعمل بجهد أكبر لفصل الصيف.



تحسين العزل يقلل من استهلاك الطاقة ويحافظ على برودة المنزل.



استخدام التكييف في غرف غير مستخدمة



تشغيل التكييف في غرف فارغة يؤدي إلى هدر الطاقة دون جدوى يفضل تشغيل التكييف فقط في الأماكن التي تتواجد فيها، وإغلاق الأبواب التي تؤدي إلى غرف أخرى لتقليل استهلاك الكهرباء.



تجاهل الصيانة الدورية



تجاهل صيانة التكييف مثل فحص ضغط الغاز، وتنظيف الملفات، وفحص الأجزاء الداخلية يؤدي إلى ضعف أداء الجهاز وزيادة استهلاك الكهرباء.



الصيانة الدورية تضمن عمل التكييف بكفاءة عالية وتوفر المال على المدى الطويل.