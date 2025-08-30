صور نادرة وغريبة.. أغرب 5 حيوانات حول العالم

كتب - سيد متولي

يمتلئ كوكبنا بالحيوانات الغريبة والنادرة، في أعماق المحيطات، وسط الغابات الكثيفة، أو حتى في الصحاري القاحلة، تعيش مخلوقات قد تبدو وكأنها خرجت من عالم الخيال، بعض هذه الحيوانات يتميز بألوان غريبة، أو قدرات فريدة.

واستعرض موقع wanderlustmagazine، أغرب 5 حيوانات حول العالم.

التارسير

قرد الترسير يتميز بعيون ضخمة بشكل لافت، وأصابع طويلة ورفيعة تشبه إلى حد بعيد ما نراه في أفلام الخيال العلمي، إضافة إلى قدرته على تدوير رؤوسه بزاوية تقترب من 180 درجة.

رغم مظهره الطريف والغريب، فقد أدى انجذاب الناس إلى الترسير كحيوان أليف أو كأداة للصور السياحية إلى تعريضه للكثير من الضغوط والإزعاج، وهو ما يشكل تهديدا لصحته

يصنف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) أكثر من 12 نوعًا من قرود الترسير في جنوب شرق آسيا، تحديدًا في الفلبين، وماليزيا، وإندونيسيا، ويُعد الكثير منها مهددا بشدة بالانقراض، ومن أبرز الأماكن لرؤيتها جزيرة بوهول في الفلبين، حيث يمكن للزوار مشاهدة هذه الكائنات في بيئتها الطبيعية داخل محميات مخصصة مثل منطقة محمية قرود الترسير، التي تعمل على حمايتها وتوعوية الزوار بأهمية الحفاظ عليها.

خروف البحر

يبدو أن طول الإقامة في البحر قد أثر بالفعل على خيال البحارة القدماء، إذ اعتقد بعضهم خطأً أن خراف البحر هي حوريات البحر الأسطورية، لكن الحقيقة أن هذه الكائنات هي ثدييات مائية ضخمة وبطيئة تُعرف أيضًا باسم أبقار البحر.

تعتمد في غذائها على أعشاب البحر، وتستهلك يوميًا ما يعادل أكثر من 10% من وزنها، ويميزها ذيل عريض يشبه المجداف، كما أنها تحتاج إلى الصعود إلى السطح للتنفس كل بضع دقائق.

خراف البحر من المعالم الطبيعية الفريدة في عدة أماكن حول العالم، ومن أبرزها نهر كريستال في ولاية فلوريدا، حيث يمكن للسياح السباحة إلى جانبها ضمن جولات مخصصة، كما يمكن مشاهدتها في بليز، وكوستاريكا، والمكسيك، وجامايكا.

سحلية الصخور

سحلية الصخور تبدو وكأنها من عالم آخر، برأسها البرتقالي أو الأحمر وجسمها الأزرق اللامع بنقوش فسيفسائية مدهشة، بينما تأتي الإناث بلون بني باهت.

تنتشر في مناطق واسعة من أفريقيا جنوب الصحراء، مثل زامبيا، وجنوب أفريقيا، وموزمبيق، وبوتسوانا، ويعد متنزه روها الوطني في تنزانيا من أفضل الأماكن لمشاهدتها، خاصة الذكور على الصخور وهم يستعرضون ألوانهم لجذب الإناث.

الكاكابو

الكاكابو، المعروف بـ"ببغاء البومة"، هو الببغاء الوحيد في العالم غير القادر على الطيران، ويعيش فقط في نيوزيلندا، يستخدم أجنحته للتوازن والانزلاق من الأشجار، ويتجمد في مكانه عند الشعور بالخطر للاختباء وسط الغابة، كان يُربى كحيوان أليف في السابق، لكنه اليوم مهدد بشدة بالانقراض بسبب فقدان موائله وانتشار الحيوانات المفترسة.

وتعيش الأعداد القليلة المتبقية من الكاكابو في جزر نيوزيلندية محمية مثل جزيرة ستيوارت وليتل بارير، تحت مراقبة دقيقة، ولا يسمح للعامة برؤيته في البرية حاليا.

الكولوجو

الكولوجو، أو الليمور الطائر، هو ثدي شجري يعيش في جنوب شرق آسيا، رغم اسمه، لا يطير فعليًا، بل ينزلق بين الأشجار باستخدام غشاء ممتد بين أطرافه، يشبه جناحي طيار بذلة مجنحة، وغالبا ما يخطئ الناس في اعتباره خفاشا، لكنه أقرب إلى الرئيسيات.

يتواجد في الفلبين، وماليزيا، وفيتنام، وكمبوديا، ولاوس، وتعد جزيرة لانكاوي في ماليزيا مكانا مثاليا لرصده ضمن جولات الطبيعة.

