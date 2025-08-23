رغم فوائدها.. 7 فئات يجب عليها تجنب تناول المانجو

كتب - محمود عبده:

رغم ما تتمتع به المانجو من سمعة طيبة كفاكهة مغذية وغنية بالفيتامينات، إلا أن دراسات حديثة تكشف عن جانب آخر أقل إشراقا، محذرة من آثارها السلبية المحتملة عند تناولها بكثرة أو من قبل فئات صحية معينة.

وبحسب ما نشره موقع The Health Site، فإن التركيب الغذائي للمانجو، وخاصة محتواها العالي من السكريات والألياف القابلة للتخمر، قد يجعلها غير مناسبة للبعض، بل وقد تشكل خطرا صحيا إذا لم تستهلك باعتدال.

أبرز الأضرار المرتبطة بتناول المانجو بكثرة

- ارتفاع سكر الدم:

بسبب مؤشرها الجلايسيمي المرتفع "IG 60"، تعد غير مناسبة لمرضى السكري.

- الإجهاد الكبدي:

الفركتوز الزائد يتحول في الكبد إلى دهون قد تساهم في تطور الكبد الدهني.

- مشاكل هضمية:

احتواؤها على ألياف قابلة للتخمر "FODMAPs" قد يسبب انتفاخات وتقلصات لدى مرضى القولون العصبي.

- تفاعلات تحسسية:

قشرتها تحتوي على مادة "أوروشيول" المثيرة للحساسية الجلدية والفموية.

- اختلال البوتاسيوم:

غناها بالبوتاسيوم قد يشكل خطرا على مرضى الكلى.

- زيادة الوزن:

محتواها العالي من السكريات والسعرات يسهم في تراكم الدهون.

الفئات التي ينصح بتناول المانجو بحذر

- مرضى السكري

- مرضى الكبد والدهون الثلاثية

- المصابون بمتلازمة القولون العصبي

- مرضى الفشل الكلوي

- من لديهم حساسية من الفواكه الاستوائية

- الأطفال دون السنة

- المصابون بارتجاع المريء

