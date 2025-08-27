"صديقي المقرب".. فتاة تصطحب خروفا لاستلام "شهادة الثانوية" (فيديو وصور)

كتب – سيد متولي

انتشرت على نطاق واسع صورة فتاة مراهقة بريطانية بعد أن اصطحبت صديقها المقرب، خروفًا يُدعى كيفن، معها لاستلام نتائج شهادة التعليم الثانوي العام (GCSE) الأسبوع الماضي.

ميلي جونسون، البالغة من العمر 16 عامًا، والحائزة على جوائز في التعامل مع الأغنام، اصطحبت معها كيفن، خروفًا من شمال رونالدساي، لاستلام النتائج من أكاديمية تارلتون بالقرب من بريستون في لانكشاير، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقالت جونسون: "إنه أفضل صديق لي ويأتي معي إلى كل مكان تقريبا"، مضيفة أنها كانت متوترة للغاية أثناء إحضار صديقها الصغير.

وأضافت "كنت أعلم أنني لا أستطيع تغيير ما حدث، لكن كيفن ساعدني كثيرًا بتواجده هنا".

وأعربت جونسون أيضًا عن تقديرها لطبيعة حيوانها الأليف الهادئة، وكشفت أن كيفن "يرافقني في كل مكان تقريبًا"، حتى أنه رافقها إلى حفل التخرج، مرتديًا حزامًا يتناسب مع فستانها، مضيفة أن كيفن كان بمثابة "خروف علاجي" لتهدئة أعصابها.

وبالإضافة إلى تحقيق درجات مرضية، والتي تضمنت درجتين من الدرجة السابعة ودرجتين من الدرجة السادسة، تلقت ميلي أيضًا مكالمة هاتفية، عُرض عليها فيها فرصة التدريب كممرضة بيطرية في مزرعة.

وتخطط عائلة جونسون الآن للاحتفال بإنجازها، حيث صرحت المراهقة بأن كيفن لن ينضم إليهم هناك: إنه ليس كبيرًا بالقدر الكافي لشرب البيرة بعد"، قالت مازحة.

مسابقة راعي السنة

تستعد كل من جونسون وكيفن لمسابقة "أفضل راعي صغير للعام" في نوفمبر، والتي تأهلت لها بالفعل، يتنافس الثنائي منذ فترة، وقد فاز كيفن بالمركز الأول في فئة "الراعي الصغير" فوق 11 عامًا في معرض تراودن الزراعي.

وتعليقًا على إنجاز طالبته، قال سكوت باركر، مدير مدرسة تارلتون: "إن تفاني ميلي، أكاديميًا وخارجيًا، استثنائي، إن التزامها باهتماماتها وقدرتها على الموازنة بينها وبين دراستها يعكسان بوضوح شخصيتها وأخلاقيات عملها ونضجها."

وأضاف: "إنها نموذج رائع يحتذى به لزملائها، ولا أشك على الإطلاق في أنها تتمتع بمستقبل مشرق"

