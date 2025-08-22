شعرت بالرعب.. لن تتوقع ما وجدته سيدة في فستان ابنتها

كتب- سيد متولي

نصحت سيدة الآباء بضرورة "النظر إلى ملابس أطفالهم بعناية قبل شرائها" بعد أن وجدت نصًا غير لائق على فستان ابنتها الصغيرة.

ونشرت الأم سافانا على" تيك توك" فيديو، بعد أن نظرت عن كثب إلى فستان طفلتها، المزين بالأرانب وحلوى الجيلي والدجاج والرسائل بخط صغير.

"في أحد الأيام، عندما كانت تغفو، قررت أن ألقي نظرة وأرى ماذا قالوا بالفعل"، أوضحت في المقطع الذي حصد الآن أكثر من 23 مليون مشاهدة، بحسب نيويورك بوست.

ثم فزعت مما رأت، كان من بين العبارات الصادمة: "هل ترغبين في البحث عن بيض عيد الفصح تحت الفستان؟".

وجاء في إعلان آخر يحتوي على لغة بها إيحاءات جنسية: "هذه القسيمة تمنحك الحق في عرض مجاني واحد!".

"دعونا نتظاهر بأننا أرانب ونفعل كل ما يأتي بشكل طبيعي"، كما جاء في رسالة أخرى: "زهور التوليب (شفتي) تريد أن تكون على زهور التوليب الخاصة بك".

"الأغرب"، حسب قول سافانا، قال: "لقد كنت أفضل زوج وصديق يمكن لأي فتاة أن تطلبه على الإطلاق".

المعلقون مرعوبون

"ماذا في الأمر؟"، كانت واحدة من أكثر الإجابات رواجًا، ما يعكس المشاعر العامة في أكثر من 20 ألف تعليق.

وتساءل آخرون: "من أين حصلت على هذا؟"، ووصف البعض الفستان بأنه "مزعج" و"سيئ" و"مقزز".

"العالم أصبح منحرفًا جدًا الآن"، قال آخر.

ومع ذلك، أشار البعض إلى أنه ربما كان خطأ بريئا، وكتب أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي: "أوه، ربما كان حادثًا وكتبوا كل ذلك عن طريق الخطأ".

الشركة ترد

وبعد إجراء بعض البحث على الإنترنت، اكتشف المعلقون أن الفستان تم تصنيعه بواسطة شركة أمريكية صغيرة تدعى Lele & Co.

وردت الشركة بإزالة المنتج وأصدرت بيانا على موقعها الإلكتروني، جاء فيه: "نود أن نعرب عن خالص اعتذارنا عن النص غير اللائق الموجود على إحدى قطع الملابس المباعة في متجري، كانت هذه القطعة تحديدًا سلعة مُعاد بيعها من بائع، وللأسف، لم ألحظ العبارات المسيئة قبل عرضها للبيع، نؤكد لكم أن هذا لا يتوافق مع القيم التي نؤمن بها أو ندعمها، نحن بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد البائع، للعلم، تم حذف المنتج المعني فورًا من موقعنا الإلكتروني وجميع حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إتلاف جميع المخزون المتبقي على الفور، ونحن على اتصال بالسيدة سافانا".

