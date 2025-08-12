لن تتخيل.. سعر خاتم الألماس الذي أهداه كريستيانو رونالدو إلى جورجينا

أعلن لاعب كرة القدم البرتغالي والأيقونة الرياضية العالمية، كريستيانو رونالدو ، خطوبته على صديقته جورجينا رودريجيز.

وظهرت جورجينا على مواقع التواصل الاجتماعي بخاتم الزواج الفاخر الذي تقدم به رونالدو لخطبتها، وأكدت عارضة الأزياء الأرجنتينية الإسبانية موافقتها، ما أثار حماس معجبيها.

ومع انتشار صورة خاتم الخطوبة على مواقع التواصل، بدأ خبراء مختلفون في تقدير سعره، ويبدو أن طول الخاتم يزيد عن 5 سنتيمترات، ويتوسطه ألماسة بيضاوية بارزة تحيط بها حجران صغيران.

ومنذ ذلك الحين، بدأ خبراء المجوهرات في مشاركة تقديراتهم لسعر الخاتم.

وفقًا لبريوني ريموند، يتراوح وزن الماسة البيضاوية الرئيسية بين 25 و30 قيراطًا، بينما يشير خبراء آخرون إلى أن وزنها لا يقل عن 15 قيراطًا.

ووفقًا لكيجان فيشر، مؤسس دار المجوهرات فرانك دارلينج، يبدو أن وزن الماستين الجانبيتين قيراط واحد تقريبًا لكل منهما.

وتشير جودة وحجم الماسة إلى أنها فاخرة للغاية، حيث تتراوح قيمتها التقديرية بين مليونين وخمسة ملايين دولار أمريكي.

وتشير لورا تايلور من شركة لوريل دايموندز، إلى أن الحد الأدنى لقيمة الخاتم سيكون مليوني دولار أمريكي، بينما قدّر أجاي أناند، الرئيس التنفيذي لشركة راير كارات، قيمة الخاتم بما يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي.

"أجل، أفعل، في هذا وفي كل حياتي"، يظهر كريستيانو أيضًا، وقد وُسم في الصورة التي نشرتها جورجينا على إنستجرام.

رونالدو وجورجينا تواعدا منذ عام 2016، التقيا عندما كانت رودريجيز تعمل في متجر جوتشي في مدريد، لكن الإعلان العام عن علاقتهما لم يأتِ إلا في عام 2017 عندما ظهر الزوجان معًا في حفل توزيع جوائز الأفضل لكرة القدم في زيوريخ.

وكان للزوجين أيضًا ثلاثة أطفال معًا - آلانا مارتينا (من مواليد 12 نوفمبر 2017)، وبيلا إزميرالدا (من مواليد 18 أبريل 2022)، وأنجيل (من مواليد 18 أبريل 2022)، لكنها توفيت بشكل مأساوي بعد وقت قصير من الولادة، ولدى نجم كرة القدم البرتغالي ثلاثة أطفال آخرين.

