"أي حاجة متجبش فلوس ملهاش لازمة".. نصائح محمد رمضان عن النجاح ثير الجدل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو للفنان محمد رمضان، يتحدث فيه عن أن أي شيء لا يترجم إلى أموال يعتبر فاشلا.

وقدّم محمد رمضان، خلال لقائه ببرنامج بودكاست، بعض النصائح من أجل النجاح في الحياة قائلًا: "أي حاجة مابتحققش فلوس فاشلة".

وتعليقًا على ذلك، قالت باسنت محمد، أخصائي الصحة النفسية، إنّ هناك فرقًا بين الإحساس بالقيمة والنجاح، لأن الإنسان يشعر بالقيمة بغض النظر عن تحقيق أي نجاحات في الحياة.

وأشارت "باسنت" في تصريحات لـ"مصراوي" إلى أنّ ربط القيمة بالنجاح قد يدفع الشخص إلى الاكتئاب، وعدم الرغبة في إنجاز أي مهما، موضحة أن الإحساس بالذات يعطي إحساسا بالثقة في النفس.

وكشفت أن فهوم النجاح يختلف من شخص إلى آخر، حسب التجارب الحياتية والتربية والتأثر بالبيئة المحيطة، وهناك 7 جوانب رئيسية تحدد مفهوم النجاح لدى الأفراد، وهي الجانب الشخصي والروحاني والمالي والصحي والعلمي والاجتماعي والعملي.

واختتمت باسنت محمد بالإشارة إلى أنّ الشخص الناجح هو الذي يمتلك القدرة على خلق التوازن بين جوانب الحياة المختلفة، ولا يتقدم في جانب على حساب الآخر.

وكان محمد رمضان قال في مقطع فيديو: "الفلوس بالنسبة لي دليل نجاح، وأي شيء ميتحولش لفلوس ماتعملوش، لكن أنا لما بقعد مع صحابي بشحن طاقة جميلة فتحولت لمادة، إنما هقعد مع ناس سلبيين يسحبوني لتحت، ودي قعدة تخسر تخليني مارحش شغلي بكرة وأقول: أنا بصحى بدري واتمرمط، ما هي عيال بتصحى الظهر وكويسين.

وتابع: "الصاحب ساحب دي مش حكمة مصرية عشان قافيتها، لا دي سليمة مليار في المية، أنا أصاحب اللي يقطع كلامي عشان يرد على تليفون شغل، أوك أنت بتسمح لي إني أقطع كلامك عشان الشغل، ده قمة الجمال، وأنه يبقى قاعد معايا ويقول لي: أصل أنا هصحى 7 الصبح، فتمام ده أنا بصحى 8 وأحس إني أحسن منه".

وأثار الفيديو جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، فيما تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض، لرؤية محمد رمضان عن الأموال كمقياس للنجاح.

وبينما أشاد بعض المتابعين بنصائح "رمضان" التي تحفز على النجاح وتحقيق الذات، اعتبر آخرون أن التركيز على المال فقط قد يكون مضرا، ويؤدي إلى تهميش جوانب أخرى من الحياة مثل العلاقات الإنسانية والراحة النفسية.

https://www.facebook.com/share/r/1AxtxghRag/?mibextid=wwXIfr

اقرأ أيضًا:

4 مشروبات تحميك من خطر الإصابة بالجلطات المفاجئة.. احرص عليها

"مالهاش علاقة بالنكد".. 5 أسباب وراء التغيرات المزاجية المفاجئة لدى النساء

مشروب الملايين.. شرب القهوة في هذا الوقت يحميك من مرض خطير

3 من أخطر الحيوانات في العالم.. تتفوق قوتها على الأسد

أغرب 6 خضروات في العالم.. تمد الجسم بطاقة هائلة