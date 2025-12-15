إعلان

تراجع 40 % في الإقبال على الأجهزة المنزلية.. فما الأسباب؟ الشعبة توضح

كتب : دينا خالد

10:32 م 15/12/2025

أسعار الأجهزة المنزلية

يعاني سوق الأدوات والأجهزة المنزلية حالة ركود شديدة وتراجع في الإقبال، بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، بحسب ما تحدث به أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، لمصراوي.

وقال هلال، إن السوق يشهد حالة من الركود، وتراجع في الإقبال بنسبة تتراوح بين 35 و40%، مقارنة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.

وأضاف هلال، أنه على الرغم من انخفاض سعر الدولار، إلا أن أسعار الأجهزة المنزلية لم تشهد أي انخفاض، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج.

وأشار هلال، إلى ارتفاع أسعار وتكاليف النقل الدولي " نولون الشحن" بسبب الأحداث والتوترات الجيوسياسية

وأضاف هلال، أن المواطنين تخلوا عن شراء الكماليات والرفاهيات من الأجهزة المنزلية، وأصبح التركيز على الأساسيات فقط ( ثلاجة وغسالة وبتوجاز) ، وإذا تعطلت أحد الأجهزة يلجأ المواطنون إلى إصلاحها بدلا من استبدالها.

وأكد هلال، أنه على الرغم من تقديم التجار عروضا في البلاك فرايداي ولكن جاءت دون جدوى.

الأجهزة المنزلية ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية أشرف هلال شعبة الأجهزة المنزلية

