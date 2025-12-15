تكريم مهندسي مصر للطيران لجهودهم في أزمة تحديثات طائرات إيرباص A320

نظمت جمعية مهندسي الطائرات المصرية، حفلا لتكريم كوادر شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، الذين ساهموا في تحديثات إيرباص الأخيرة، التي حظيت بإشادة عالمية.

عقد الحفل، تحت رعاية وبحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، حيث حضر الحفل المهندس إبراهيم فتحي، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والمهندس مبروك عامر، نائب نقيب المهندسين، والمهندسة أماني النجار، رئيس جمعية مهندسي الطائرات المصرية، ولفيف من قيادات شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

حيث جاء التكريم تقديرًا لجهود كوادر المهندسين المتميزة وإنجازهم في تنفيذ التحديثات الفنية على أسطول طائرات A320 بكفاءة عالية وفي زمن قياسي لم يتجاوز 8 ساعات، دون أي تأثير على انتظام حركة التشغيل أو جداول الرحلات، بما يعكس التفوق المهني للكادر الفني والهندسي ودعم الوزارة في تعزيز جاهزية منظومة الطيران المدني والاعتماد على الكفاءات الوطنية المؤهلة وفق أعلى المعايير الدولية.

وخلال كلمته، قدم الدكتور سامح الحفني خالص الشكر والتقدير للمهندسين والفنيين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، مشيدًا بالنجاحات التي حققوها وما أبدوه من إحترافية عالية خلال تنفيذ الأعمال، مؤكدًا أن جهودهم حظيت بتقدير شركات الطيران المتعاملة معهم؛ كما وجه الحفني الشكر لجمعية مهندسي الطائرات المصرية على هذه المبادرة التى تعكس التقدير الحقيقي للكفاءات الوطنية وتسليط الضوء على الدور المحوري للكادر الفني والهندسي في دعم قطاع الطيران المدني.

وأوضح وزير الطيران المدني أن الإنجاز الأبرز كان تنفيذ التحديثات الفنية على أسطول طائرات Airbus A320 بكفاءة عالية وفي زمن قياسي، وهو ما تحقق بفضل كفاءة العنصر البشري وبيئة العمل الداعمة والمحفزة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس قدرة العاملين بقطاع الطيران المدني على الاستجابة السريعة والاحترافية للتحديات العالمية فى مجال صناعة النقل الجوي، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صيانة وإصلاح الطائرات.

ومن جانبه، أكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن فرق العمل بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية كانت من أوائل الفرق عالميًا التي تعاملت بكفاءة مع التوجيه الفني الطارئ الصادر عن شركة إيرباص، عقب رصد خلل برمجي في أحد أنظمة التحكم بطائرات A320. وأشار إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود الدؤوبة للكادر الفني والهندسي، مؤكدًا تقديره لهم ولأسرهم على الدعم المستمر، ومشيرًا إلى أن فرق العمل نجحت في تنفيذ جميع الإجراءات الفنية المطلوبة، والتي شملت مراجعة وفحص الأسطول وتوثيق النتائج وفق القواعد والمعايير الدولية، مع الالتزام الكامل بجداول التشغيل، وهو ما يبرز الدور الرئيسى لمنظومة الصيانة كأحد الأعمدة الاستراتيجية لاستدامة عمليات الناقل الوطني.

ومن جانبه أوضح المهندس إبراهيم فتحي، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن التعامل مع الموقف بدأ منذ اللحظات الأولى، في إطار متابعة مباشرة من الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عقب إخطار الشركة بتوجه «إيرباص» لإصدار تعليمات فنية عاجلة. وأضاف أن هذا التنسيق أسفر عن تفعيل خطط الطوارئ الفنية والاستعداد الفوري للتنفيذ، بما يضمن استمرار انتظام التشغيل والحفاظ على أعلى معايير السلامة.

وأشار فتحي إلى أنه تم في الوقت نفسه التواصل المباشر مع شركة «إيرباص»، وتشكيل مجموعة أزمة تضم فرق الهندسة والصيانة ومركز العمليات، مع توزيع واضح للمهام لضمان سرعة التنفيذ وعدم تأثر حركة الرحلات . مؤكداً أن فرق الصيانة نجحت في استغلال فترات التوقف قبل الرحلات لتنفيذ تحميل البرمجيات المطلوبة وإجراء الاختبارات التشغيلية الدقيقة في توقيت قياسي، مما حال دون بقاء أي طائرة على الأرض، *لافتًا إلى أن هذه الجهود حظيت بإشادة رسمية من شركة «إيرباص»، التي صنّفت مصر للطيران ضمن أوائل شركات الطيران عالميًا في كفاءة إدارة هذه الأزمة.

وهنأ المهندس مبروك عامر، نائب نقيب المهندسين، السادة المكرمين، موضحاً أن النقابة تفخر بأبنائها في قطاع الطيران، والذين يمثلون واجهة مشرفة للمهندس المصري القادر على المنافسة والابتكار في أدق وأخطر المجالات التكنولوجية. مؤكداً أن ما تحقق اليوم في طائرات A320 هو دليل على أن الاستثمار في الكوادر البشرية الهندسية هو استثمار في مستقبل مصر.

كما قام المهندس مبروك عامر بالإنابة عن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بتسليم درع النقابة للمهندس إبراهيم فتحي تقديراً وتكريما لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية الصرح الهندسي العريق ودورها الريادي في المنطقة.

وفي الختام، أوضحت المهندسة أماني النجار، رئيس جمعية مهندسي الطائرات المصرية إن هذا الحفل يقام تقديراً لدور المهندس المصري وجهوده الكبيرة، وهو فرصة مهمة لتسليط الضوء على قيمة مهنة هندسة الطائرات وما تمثله من دعامة أساسية لسلامة الطيران وسمعة الشركات الوطنية، مضيفةً: "نحن نفخر بأعضاء الجمعية الذين يواصلون رفع راية الإبداع التقني في سماء مصر."

وتم تكريم فرق العمل المشاركة في تنفيذ التحديثات الفنية وإدارة الموقف بكفاءة، وتسليمهم شهادات التقدير والدروع التذكارية، في أجواء احتفالية جسدت روح الفخر والاعتزاز بإنجاز وطني يعكس كفاءة وإمكانات منظومة الطيران المدني المصري.