"مودرن جاس" تكشف سر رائحة الغاز في الزقازيق: إجراء روتيني آمن

الشرقية - ياسمين عزت:

حسمت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس" الجدل المثار على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بشأن شكاوى سكان مدينة الزقازيق من انتشار رائحة غاز نفاذة في عدة مناطق، مؤكدة في بيان رسمي أن "الأمر لا يدعو للقلق نهائيًا".

سر الرائحة المنتشرة

أوضحت الشركة، في بيانها التوضيحي، أن الرائحة التي شعر بها المواطنون مساء اليوم الاثنين (15 ديسمبر 2025)، ناتجة عن "أعمال فنية دورية" مجدولة مسبقًا.

وتتمثل هذه الأعمال في ملء "خزانات الرائحة" بمحطات تخفيض الضغط وإضافة المادة المميزة لرائحة الغاز، وهو إجراء تشغيلي معتاد لضمان سلامة الشبكة.

رسالة طمأنة

وشددت "مودرن جاس" على أن هذه العمليات تتم وفق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، ولا تشكل أي خطورة تذكر على المواطنين أو البيئة المحيطة. وناشدت الشركة الأهالي عدم الانزعاج في حال استمرار الشعور برائحة الغاز بالقرب من مواقع العمل، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة الكاملة.

أرقام الطوارئ

وفي ختام بيانها، أعلنت الشركة عن جاهزية فرقها لتلقي أي استفسارات أو بلاغات على مدار الساعة لزيادة الاطمئنان.

ودعت المواطنين للتواصل فورًا في حال الحاجة عبر الخط الساخن لطوارئ الغاز الطبيعي (129) من أي خط أرضي، أو عبر أرقام المحمول المخصصة للطوارئ: