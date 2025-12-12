5 أماكن سياحية سرية لا يعرفها معظم المسافرين.. منها المدينة المفقودة

بعد 5 سنوات من الغياب، شهدت جزيرة ويلسون، الواقعة في الحاجز المرجاني العظيم قبالة سواحل وسط كوينزلاند، استقبال أول ضيوفها، إيذانا بعودة الحياة إلى هذه الجوهرة الطبيعية المهجورة.

وفقا لموقع abc.net.auتبلغ مساحة الجزيرة 5.24 فدانا فقط، تعد واحدة من أجمل الجزر المرجانية، وتقع على بعد 80 كيلومترا من ساحل مدينة غلادستون و15 كيلومترا من جزيرة هيرون.

منتجع وسط محمية طبيعية

تدار الجزيرة حاليا من قبل شركة Aldesta Hotels، التي حصلت على عقد إيجار متجدد منذ عام 2017، وبدأت أعمال تطوير شاملة لتحويل الجزيرة إلى منتجع فاخر صديق للبيئة.

قال مدير المشروع، كيفن نيكسون:"إنها تجربة فريدة من نوعها؛ أن تعيش في وسط محمية طبيعية، وتستيقظ لتجد السلاحف تعشش أمام باب غرفتك".

المنتجع يستقبل فقط 18 ضيفا في آن واحد، ويضم تسع خيام سفاري فاخرة تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، في تجربة تمزج بين البساطة والترف، مع التزام صارم بالمعايير البيئية واستخدام المنتجات الأسترالية الأصلية.

استغرقت أعمال التجديد وإعادة التأهيل نحو 18 شهرا، وشملت ترميم البنية التحتية، وتزويد المنتجع بأنظمة صرف صحية حديثة، ومفروشات عضوية، ومراتب ومرايا خشبية صديقة للبيئة.

