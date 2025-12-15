"تسابيح كيهك" تعانق التاريخ.. أجواء روحانية في كنيسة العذراء بسخا (صور)

انتشال جثتين وإنقاذ 4 مصابين إثر انقلاب ميكروباص داخل ترعة في قنا- صور

في أجواء يسودها الخشوع وتمتزج بعبق التاريخ، شهدت كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بمدينة سخا في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إقامة قداس "6 كيهك 1742 ش" (الموافق 15 ديسمبر 2025).

ترأس الصلوات القمص توما البراموسي، بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة وجمع من المصلين.

الشهر المريمي

يأتي هذا القداس في قلب شهر "كيهك"، الشهر الرابع في التقويم القبطي، والمعروف كنسيًا بـ"الشهر المريمي".

وتكتسب الصلوات في هذا التوقيت خصوصية شديدة؛ إذ تكرس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا الشهر لتكريم السيدة العذراء مريم، عبر طقوس "التسبحة الكيهكية" والاستعداد الروحي لاستقبال عيد الميلاد المجيد.

طقوس "7 و4"

تتميز ليالي هذا الشهر بصلوات خاصة تُعرف شعبيًا بـ"سبعة وأربعة"، وهي ألحان وتسابيح تمتد في الكنائس حتى ساعات الفجر الأولى، يغلب عليها طابع المدائح المريمية.

وتعتبر هذه الفترة موسمًا روحيًا بامتياز، يبدأ من أوائل ديسمبر ويمتد حتى يناير، حيث تتحول الليالي الباردة إلى ساحات دافئة بالتسبيح والتراتيل.

"صباحك مساك"

وارتباطًا بالموروث الشعبي، يُعرف شهر كيهك بين العامة بمثل "كيهك صباحك مساك"، إشارة إلى قصر ساعات النهار وطول الليل وبرودة الطقس وتقلباته.

ورغم برودة الأجواء، يحرص الأقباط على المشاركة الكثيفة في صلوات هذا الشهر، الذي يُعد جسرًا روحيًا يمهد للاحتفال بميلاد السيد المسيح.