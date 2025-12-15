في إنجاز علمي لافت، تمكن فريق دولي من الباحثين من توثيق أوضح مشاهد على الإطلاق لهجمات الأفاعي السامة، عبر أكثر من 100 تسجيل فائق السرعة يكشف لحظات الانقضاض وغرس الأنياب وحقن السم في أجزاء من الثانية.

الدراسة، المنشورة في مجلة علم الأحياء التجريبي، حللت سلوك 36 نوعا من الأفاعي باستخدام كاميرات عالية السرعة ومتعددة الزوايا داخل منشأة "فينوم وورلد" في باريس، المتخصصة في استخراج السموم للأبحاث الطبية.

واعتمد الباحثون على فرائس اصطناعية مصنوعة من هلام طبي يحاكي نسيج العضلات لدفع الأفاعي إلى التفاعل الطبيعي أثناء التصوير.

وأظهرت النتائج أن ضربة الأفعى، تتخذ ثلاثة أنماط رئيسية، فالأفاعي ذات الأنياب المتحركة، مثل الأفاعي الجرسية والكوبرا الآسيوية، تنفذ هجوما خاطفا من وضعية الالتفاف بسرعة تفوق قدرة الثدييات على الاستجابة، وغالبا ما تعيد غرس أنيابها لتأمين حقن السم بكفاءة.

في المقابل، تعتمد أفاعي الإيلاپيد، ومنها الأفاعي المرجانية والكوبرا، أسلوب الاقتراب الهادئ قبل توجيه سلسلة من العضات التي تزيد كمية السم المحقون.

كما رصد الباحثون أسلوبا مميزا لدى أفعى المنغروف وأفعى فيشر الشجرية من ذوات الأنياب الخلفية، حيث تحرك أنيابها ذهابا وإيابا محدثة جروحا هلالية تعزز تدفق السم.

اقرأ أيضا:

"خطفت الأنظار بجمالها وقوتها".. من هي الحارسة الصينية التي ظهرت مع زوجة ماكرون؟

5 كتب لا غنى عنها لتطوير الذات وتغير الشخصية

كانت مهجورة فعادت أسطورة.. جزيرة تتحول إلى منتجع فاخر (صور)

ثوان تحولت إلى فوضى.. سقف قاعة زفاف في الهند ينهار فوق المدعوين (فيديو)



بكاء سكان وندسور بسبب انتقال الأمير ويليام وكيت لقصرهما الجديد.. ما القصة؟



