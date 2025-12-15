أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عدم وجود أي نية لزيادة أسعار الكهرباء خلال شهر يناير 2026.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار": "نفس الموقف ما زال ساريًا"، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أشار سابقًا إلى أنه لا توجد أي زيادة في الأسعار في الوقت الحالي.

وأضاف الحمصاني أن الهدف الحكومي يتمثل في الحفاظ على المنحى النزولي لمعدلات التضخم.

وتابع أنه "لا يوجد إطلاقًا" أي اتجاه لرفع أسعار السلع أو الخدمات الأخرى، مثل سلع التموين أو السكر، في الفترة القادمة.

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى التصريحات السابقة لرئيس الوزراء ووزير البترول بعد الزيادة الأخيرة في منتجات البترول شهر أكتوبر، والتي أكدت عدم وجود أي زيادات جديدة في هذا المجال لمدة عام كامل.

وشدد على أن أي قرارات مستقبلية بشأن الأسعار "بيتم الإعلان عنها بشفافية".

وفيما يتعلق بملف التعاون مع صندوق النقد الدولي، كشف الحمصاني عن تفاصيل زيارة بعثة الصندوق الأخيرة لمصر.

وأوضح أن الإجراء المعتاد هو الإعلان عن تفاصيل صرف شريحة القرض المتفق عليها عقب الانتهاء الكامل من عملية المراجعة والاتفاق على جميع التفاصيل مع الصندوق.

ولفت إلى أن التوقيت النهائي لصرف الشريحة سيكون معلقًا على انتهاء هذه العملية، مضيفًا: "وبمجرد ما تنتهي عملية المراجعة والاتفاق بين وزارة المالية والصندوق سيتم الإعلان عن توقيت صرف شريحة القرض".