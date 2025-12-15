أغرب المواقف التي تعرضت لها ملكات الجمال في 2025

سيطرت صيحة الفرو على إطلالات النجمات والمشاهير حول العالم بألوانها وتصاميمها المتنوعة، لتضفي لمسة من الفخامة والأناقة على كل ظهور.

نسرين طافش

تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة ناعمة، مرتدية جاكيت قصير من الفرو نسّقته مع فستان قصير باللون البني، وحذاء طويل بنفس اللون، وحقيبة بالبرجندي، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين، ما أضفى لمسة أنثوية راقية على اللوك.

نانسي عجرم

ظهرت المطربة نانسي عجرم بإطلالة عصرية حيث ارتدت جاكيت قصير من الفرو باللون البرجندي بصيحة "الأوف شولدر"، ونسقته مع بنطلون جلدي باللون نفسه، وأكملت الإطلالة بمجوهرات بسيطة من قلادة وحلق.

كيم كارديشان

أما عارضة الأزياء الأمريكية كيم كارديشان، اختارت الطو الطويل بصيحة الفرو مزيج الأبيض والبني، مع جامبسوت بيج من الساتان، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة ومكياج ترابي قوي.

مايا دياب

خطفّت المطربة مايا دياب الأنظار بإطلالة شتوية كلاسيكية، مرتدية جاكيت طويل من الفرو باللون الأوف وايت، نسقته مع قميص أبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، لتظهر بإطلالة أنيقة ومتناسقة.

نجود الرميحي

أما نجود الرميحي، بلوجر الموضة السعودية، ارتدت باللون الوردي جاكيت طويل بصيحة الفرو، ونسقته مع بدلة أنيقة من "ماكس مارا".

أضافت لمسة لافتة بمكياج وردي وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، وأكملت اللزك بـ كلاتش فضي لامع ومجوهرات من حلق وقلادة وأسورة.

جورجينا

ظهرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت جامبسوت أبيض ونسقته مع جاكيت طويل باللون الذهبي بصيحة الفرو، وحذاء وكلاتش باللون الأوف وايت، مع مكياج ناعم أكمل إطلالتها الراقية.

مي عمر

اختارت الفنانة مي عمر إطلالة جريئة، مرتدية جامبسوت ضيق باللون البرجندي، مع حذاء طويل وحقيبة من الفرو الكثيف بنفس اللون، وأكملت اللوك بنظارة شمسية سوداء.

