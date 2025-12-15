إعلان

أمريكا.. إخلاء 3 ضواحي في سياتل بعد انهيار سد بسبب الأمطار الغزيرة

كتب : مصراوي

11:35 م 15/12/2025

أرشيفية

(أ ب)

أصدرت السلطات الأمريكية أوامرها بالإخلاء الفوري لـ 3 ضواحي في مدينة سياتل بولاية واشنطن، بعد انهيار سد بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة.

وشمل أمر الإخلاء الصادر عن مقاطعة كينج، المنازل والأنشطة التجارية شرق "جرين ريفر" في أجزاء من كينت وأوبورن وتوكويلا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيراً من فيضانات مفاجئة يشمل قرابة 47 ألف شخص.

وجاء انهيار السد بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي غمرت المناطق، ودفعت السلطات إلى القيام بعمليات إجلاء لعشرات الآلاف من المواطنين، وإجراء العشرات من عمليات الإنقاذ في جميع أنحاء المناطق الغربية لولاية واشنطن.

الأمطار واشنطن سياتل

