تحولت رحلة روتينية في مترو أنفاق مدينة نيويورك إلى احتفال غير متوقع عندما شجع الممثل الكوميدي الأمريكي توم كيلي جميع ركاب عربة القطار على الانضمام إليه في احتفال بهيج بمناسبة عيد ميلاد زوجة أخيه.

وفي مقطع فيديو نشر على إنستجرام، يظهر كيلي وهو يخاطب ركاب قطار متحرك، طالبا منهم بلطف الانتباه قبل أن يشرح مهمته، يقول: "أُعدّ فيديو تهنئة بعيد ميلادي لإقناع زوجة أخي، جانين، بزيارة نيويورك"، ثم ينطلق في أداء حماسي لأغنية "عيد ميلاد سعيد"، بحسب ndtv.

وما بدأ كغناء منفرد سرعان ما تضخم مع انضمام الركاب المستمتعين إليه، وفي غضون لحظات، انفجرت العربة بأكملها في غناء جماعي مبهج، ما صنع لحظة نادرة من الوحدة في رحلة تنقل عادية.

ومع ازدياد الأصوات، يشع كيلي حماسا، ويشجع الحشد وينادي جانين عبر الكاميرا قائلا: "إنهم يغنون لكِ يا جانين! أنتِ أفضل أخت زوج على الإطلاق!"، ما أثار ضحكا وتصفيقا من زملائه الدراجين.

وتنتهي الهتافات الحماسية بتشجيع كيلي لها مرة أخرى: "نيويورك تهتف لكِ يا جانين. تعالي إلى نيويورك!"

وانتشر مقطع فيديو بعنوان "قطارات أنفاق مدينة نيويورك تجتمع لتهنئة أخت زوجتي بعيد ميلادها"، وقد لاقى استحسانا كبيرا من المشاهدين على الإنترنت لما يحمله من دفء وعفوية.

وحصد المقطع، الذي تجاوز عدد مشاهداته 200 ألف مشاهدة، ما أثار موجة من ردود الفعل الإيجابية على الإنترنت.

وعلق أحد المستخدمين قائلا: "هذا رائع للغاية. عيد ميلاد سعيد يا جانين"، وأضاف مشاهد آخر مازحا: "هذا مذهل؛ هل يمكنكِ تكراره غداً؟ إنه عيد ميلادي."

وأعرب العديد من المستخدمين عن دهشتهم وسعادتهم، قال أحدهم ضاحكًا: "لا أصدق أن الجميع شاركوا بالفعل!"، بينما أضاف آخر: "كنت سأغني معهم أيضًا".

وعبر آخرون عن تقديرهم بتعليقات مثل: "رائع، أحببته!"، وحثّ أحد المشاهدين من برنامج "جيرسي شور" قائلاً: "جانين، أنا أشاهد هذا من هنا، وأريد فقط أن أقول لكِ، اذهبي إلى نيويورك!".

