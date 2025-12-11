أحدها في مصر.. 5 أبواب حول العالم ترفع شعار "ممنوع الدخول"

أثار انتقال الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت إلى منزلهما الجديد "فورست لودج" داخل منتزه وندسور الكبير، والبالغ ثمنه 16 مليون جنيه إسترليني، حالة غضب بين السكان المحليين، بعد فرض قيود مشددة على حركة الزوار وإغلاق مساحات شاسعة من الأراضي العامة.

وفوجئ السكان في سبتمبر الماضي بظهور أسوار جديدة ولافتات "ممنوع الدخول"، إلى جانب انتشار مكثف للشرطة وكاميرات المراقبة وحفر خنادق جديدة، وفقا لموقع صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتوضح الشكاوى أن نحو 150 فدانا من المساحات التي كانت مفتوحة لعامة الناس تم إغلاقها بالكامل "من أجل تأمين العائلة المالكة".

إحدى السكان المحليين، تدعى تينا، وتقطن مقابل المنزل الجديد للأميرين، وصفت القرار بأنه "أناني"، مؤكدة أن الضرر أكبر مما يتصوره الكثيرون.

وأضافت: "المنطقة المغلقة أكبر 3 مرات من مساحة حديقة سانت جيمس.. آلاف الأشخاص كانوا يعتمدون على هذه المساحات في المشي والتنزه، والآن أجبروا على الانتقال لمناطق مزدحمة للغاية".

وتشير تينا إلى أن مركزا تعليميا بيئيا للأطفال داخل نطاق الإغلاق اضطر للتوقف عن العمل، كما جرى طرد عائلتين تسكنان بالقرب من المنزل الجديد للأميرين، وهو ما زاد الغضب الشعبي.

وتقول: "حديقة وندسور ليست الملكية الخاصة للعائلة المالكة كما يظن البعض، بل تابعة لجهة عامة يفترض أن تدار لمصلحة الشعب".

وأكد السكان أن الإغلاق أثر على روتين مئات من أصحاب الكلاب الذين اعتادوا استخدام حقول مفتوحة واسعة منذ سنوات، إلى جانب تغير الطبيعة الهادئة للمنتزه الذي بات محاصرا بالأسوار والعناصر الأمنية.

وتحكي تينا أنها عندما تلقت بريدا إلكترونيا من إدارة المنتزه يخطرها بأن الإغلاق سيبدأ خلال 3 أيام فقط، "بكت" إحدى السيدات التي قابلتها في آخر زيارة للمكان، بينما اعترف آخرون بأنهم "مصدومون" بعد أن حرموا من مساحات كانت جزءا من حياتهم اليومية.

وتختتم قائلة: "آمل عندما يصبح وليام ملكا ويكون أمامه بيوت كثيرة يختار منها، أن يترك هذا المكان للناس ويعيد لهم أرضهم، لسنا نتحدث عن أسرة فقيرة لا تملك بديلا".

