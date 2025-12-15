وكالات

أطلقت شركة سبيس إكس، المملوكة له والمتخصصة في صناعة الصواريخ، عرض استحواذ بقيمة 800 مليار دولار، بعد أن كانت قيمتها 400 مليار دولار في أغسطس، وفقًا لما صرح به مستثمران للشركة لمجلة فوربس.

وبهذا الإجراء ارتفعت ثروة ماسك، الذي يمتلك نحو 42% من أسهم سبيس إكس، بمقدار 168 مليار دولار لتصل إلى حوالي 677 مليار دولار حتى الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين، ليصبح أول شخص في التاريخ تبلغ ثروته 600 مليار دولار أو أكثر، فيما لم يصل أي شخص سابقًا إلى 500 مليار دولار.

خطط الاكتتاب العام واستثمارات ماسك

يأتي عرض الاستحواذ في وقت تستهدف فيه سبيس إكس طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2026، بما قد يقيم الشركة بنحو 1.5 تريليون دولار، وفقًا لأحد المستثمرين لمجلة فوربس.

وحتى بدون الاكتتاب العام، تُعد حصة ماسك في سبيس إكس، المقدرة بـ336 مليار دولار، أثمن أصوله، بينما تبلغ قيمة حصته البالغة 12% في تسلا 197 مليار دولار، باستثناء خيارات الأسهم التي حصل عليها من جائزة أداء الرئيس التنفيذي لعام 2018 والتي أبطلتها محكمة ديلاوير في يناير 2024، حيث خفضت فوربس قيمتها بنسبة 50% لتصل إلى 69 مليار دولار، في انتظار نتيجة الاستئناف أمام المحكمة العليا.

وإذا خسر ماسك الاستئناف، يمكن لتسلا أن توفر له طريقًا بديلًا ليصبح مليارديرًا، إذ وافق المساهمون في نوفمبر الماضي على حزمة رواتب قد تمنحه ما يصل إلى تريليون دولار من الأسهم الإضافية إذا حققت تسلا إنجازات استثنائية خلال السنوات العشر القادمة.

مسيرة ثروته القياسية

تجاوز ماسك حاجز 600 مليار دولار يمثل أحدث إنجازاته خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغت ثروته 24.6 مليار دولار في مارس 2020، ثم أصبح خامس شخص في العالم تتجاوز ثروته 100 مليار دولار في أغسطس من نفس العام، وأغنى شخص في العالم لأول مرة في يناير 2021 بثروة تقارب 190 مليار دولار.

وواصل ماسك مسيرته لتصل ثروته إلى 300 مليار دولار في نوفمبر 2021، و400 مليار دولار في ديسمبر 2024، و500 مليار دولار في أكتوبر، فيما يعد لاري إليسون مؤسس أوراكل الشخص الوحيد الآخر الذي تجاوز حاجزي 300 و400 مليار دولار.

وبهذا فإن ثروة رجل الأعمال إيلون ماسك قد زادت بقيمة 177 مليار دولار في الفترة من أكتوبر 2025 إلى ديسمبر من نفس العام.