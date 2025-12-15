إعلان

لأول مرة.. الجيش الأمريكي يكشف هوية الجنديين القتيلين في هجوم داعش بسوريا

كتب : مصراوي

11:40 م 15/12/2025

الجيش الأمريكي يكشف هوية الجنديين القتيلين

(أ ب)

حدد الجيش الأمريكي اليوم الاثنين ، هوية فردين من الحرس الوطني من ولاية آيوا الأمريكية ، لقيا حتفهما في هجوم مطلع الأسبوع في سوريا، وحمل تنظيم داعش مسؤولة الهجوم ، وقال إنهما سيُذكران دائما كجنديين مخلصين.

وقال الجيش الأمريكي إنهما الرقيب إدجار برايان توريس توفار 25 عاماً من دي موين، والرقيب وليام ناثانيال هوارد 29 عاماً من مارشالتاون.

وأمرت حاكمة آيوا، كيم رينولدز بتنكيس جميع الأعلام في آيوا تكريماً لهما، قائلة: "نحن ممتنون لخدمتهما ونحزن بشدة على فقدهما".

وقال رئيس المتحدثين باسم البنتاجون، شون بارنيل، إن مواطناً أمريكياً مدنياً كان يعمل مترجماً لقي حتفه أيضاً.

وقال الحرس الوطني في آيوا اليوم الاثنين، إن ثلاثة أفراد آخرين من الحرس الوطني أصيبوا في الهجوم، اثنان منهم في حالة مستقرة والثالث في حالة جيدة.

ويتم حاليا نشر مئات الجنود الأمريكيين في شرق سوريا كجزء من تحالف يحارب تنظيم داعش الإرهابي.

مقتل جنود أمريكيين هجوم داعش سوريا الحرس الوطني

