رغم الزحام الشديد في المدن والمعالم السياحية الشهيرة، لا تزال هناك أماكن بعيدة عن الضوضاء تمنح المسافر تجربة مختلفة، تجربة "خارج الخريطة".

بحسب موقع Rough Guides، هذه 5 وجهات مميزة تستحق أن تضعها على قائمة رحلاتك القادمة:

1- جبال ألتاي

تقع جبال ألتاي في غرب منغوليا، وتشتهر بطبيعتها النائية وتضاريسها البكر التي تشبه لوحات المغامرات القديمة.

هي الوجهة المثالية لمحبي الرحلات الطويلة، حيث يمكن التخييم والتعرف على حياة البدو التقليدية، والاستمتاع بالهدوء والطبيعة الخلابة بعيدا عن أي ازدحام.

2- طريق كومانو كودو

يعد هذا الطريق الحجري القديم ممرا للحجاج، ويعرفه السكان المحليون جيدا، لكنه يظل بعيدا عن الزحام مقارنة بمدن مثل كيوتو أو نارا.

يمر الطريق عبر غابات كثيفة، وجبال خضراء، ومعابد قديمة، مما يجعله مثاليا لمحبي السفر الروحي والمشي لمسافات طويلة، حيث ينسجم الزائر مع الطبيعة ويستمتع بالهدوء والمناظر الساحرة.

3- سفالبارد

أرخبيل قطبي يقع شمال النرويج، مغطى بالأنهار الجليدية والثلوج، ويبعد عن المدن المعتادة بمئات الكيلومترات.

يمكن هنا التنزه على الجليد، مراقبة الدببة القطبية، والاستمتاع بمناظر طبيعية نادرة، من شواطئ ثلجية إلى جبال جليدية ضخمة.

4- ساحل الهياكل العظمية

ساحل نائي على المحيط الأطلسي، يعرف باسم "ساحل الهياكل العظمية" بسبب السفائن والهياكل العظمية القديمة المنتشرة على طول الشاطئ، ما يمنحه جوا غامضا وخياليا.

تلتقي هنا كثبان رملية ضخمة بالمياه، ويعم الضباب المكان ليضيف لمسة من السحر.

يمكن للزائر القيام برحلات برية، مراقبة الحياة البرية، وخوض تجربة تخييم لا تنسى.

5- المدينة المفقودة

تقع في جبال سييرا نيفادا، وهي مدينة أثرية بناها شعب تايرونا منذ قرون.

الوصول إليها يتطلب رحلة مشي طويلة عبر غابات وأنهار، مع الصعود على درجات حجرية، ما يجعل الوصول إليها تحديا ممتعا.

