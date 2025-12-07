اهتزّت مدينة بانيبات في شمال الهند على وقع جريمة بشعة، بعدما أعلنت الشرطة القبض على امرأة تدعى بونام بتهمة قتل ابنة أختها البالغة ست سنوات خلال حفل زفاف عائلي، بدافع الغيرة من جمال الطفلة.

ووقعت الحادثة أثناء تجمع أفراد العائلة للاحتفال بزفاف أحد الأقارب، ووفق التحقيقات الأولية، استدرجت بونام الطفلة فيدي إلى حوض استحمام، حيث أقدمت على خنقها وإغراقها في الماء، قبل أن تخفي جثتها داخل مخزن قريب.

وبعد اختفاء الطفلة لنحو ساعة، عثرت الجدة عليها جثة هامدة، ليتم نقلها إلى مستشفى NC Medical College حيث أُعلنت وفاتها، بحسب ndtv.

وخلال جلسات التحقيق، اعترفت المتهمة بأنها ارتكبت الجريمة بدافع الغيرة، مؤكدة أنها لم تحتمل أن تبدو الطفلة أجمل منها في المناسبة.

ولم تتوقف الصدمة عند هذا الحد، إذ أقرت بونام بارتكاب ثلاث جرائم قتل أخرى في وقت سابق، جميع ضحاياها من الفتيات الصغيرات، بينهم ابنة أخت أخرى، إلى جانب اعترافها بقتل ابنها نفسه بهدف إبعاد الشبهات عنها، وأوضحت أنها قتلت فتاة أخرى في أغسطس الماضي للسبب ذاته: "كانت أجمل مني".

وأكدت الشرطة أن هذه الوفيات سجلت في حينها كحوادث عرضية، قبل أن تكشف التحقيقات الحالية حقيقتها بعد اعترافات المتهمة.

وتواصل السلطات الهندية تحقيقاتها لكشف جميع الملابسات، فيما يسود الشارع حالة من الغضب والذهول إزاء الجرائم التي وصفت بأنها من أبشع حوادث العنف الأسري في المنطقة.

اقرأ أيضا:

ثروتهم بمليارات الدولارات.. أغنى 5 مشاهير في العالم خلال 2025

"صاحب الصوت الأكثر تميزا في الليل".. معلومات لا تعرفها عن طائر "التنين الصغير"

واقعة غريبة: عائلة تقرر التبرع "بدماغ والدها" لسبب غير متوقع

7 أشياء لا تضعها في غرفة النوم أبدا.. تجلب النحس والحسد والفقر

لماذا تقف الطيور على أسلاك الكهرباء دون أن تصعق؟ إليك السر