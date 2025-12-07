إعلان

15 صورة مذهلة لـ بلدة تلقب بـ "عاصمة التوائم في العالم"

كتب : مصراوي

01:00 م 07/12/2025
    عاصمة التوائم في العالم
    معلومات عن عاصمة التوائم في العالم
    ارتفاع عدد التوائم المولودين فيها بشكل غير عادي
    تُعرف منطقة إيجبو-أورا في نيجيريا بلقب "عاصمة التوائم في العالم"
    تسجل بلدة إيجبو-أورا معدلا مرتفعا يصل إلى 50 لكل ألف ولادة على الأ
    يبلغ متوسط الولادات التوأم في العالم نحو 12 لكل ألف ولادة
    يظن السكان المحليون أن التوائم محميون بالأرواح ولديهم قدرات خاصة
    تشتهر هذه البلدة النيجيرية الصغيرة بارتفاع عدد التوائم
    ظاهرة التوائم
    بلدة تلقب بـ "عاصمة التوائم في العالم"
    رغم شهرتها بمعدل الولادات العالية وفخرهم بظاهرة التوائم
    يشاركون في جلسات تصوير وفعاليات ممتعة. .
    يرتدي فيه التوائم ملابس متطابقة
    يحتفل سكان إيجبو-أورا بالتوائم من خلال مهرجان سنوي لاعتبارهم رمزا للحظ والسعادة للأسر

كتبت- أسماء مرسي:

تُعرف منطقة إيجبو-أورا في نيجيريا بلقب "عاصمة التوائم في العالم"، نظرا لارتفاع عدد التوائم المولودين فيها بشكل غير عادي.

ظاهرة التوائم

تشتهر هذه البلدة النيجيرية الصغيرة بارتفاع عدد التوائم، ويظن السكان المحليون أن التوائم محميون بالأرواح ولديهم قدرات خاصة.

وأوضح أحد السكان أن هناك سرا وراء هذه الظاهرة، وهو طعام محلي يُسمى"إيلاسا"، يظن أنه يساعد على ولادة التوائم.

ويُحضر هذا الطبق من أوراق البامية و"حبوب الجراد" وأعشاب الماروجبو.

إحصاءات مذهلة

يبلغ متوسط الولادات التوأم في العالم نحو 12 لكل ألف ولادة، بينما تسجل بلدة إيجبو-أورا معدلا مرتفعا يصل إلى 50 لكل ألف ولادة على الأقل.

مهرجان التوائم

يحتفل سكان إيجبو-أورا بالتوائم من خلال مهرجان سنوي لاعتبارهم رمزا للحظ والسعادة للأسر، ويرتدي فيه التوائم ملابس متطابقة، ويشاركون في جلسات تصوير وفعاليات ممتعة.

التحديات الاقتصادية

رغم شهرتها بمعدل الولادات العالية وفخرهم بظاهرة التوائم، تواجه إيجبو-أورا صعوبات اقتصادية كبيرة.

منوعات اصمة التوائم في العالم نطقة إيجبوأورا ظاهرة التوائم

