لحظات رعب.. شاب يطير في الهواء بسبب إعصار (فيديو)

شهدت فيتنام خلال الأيام الأخيرة مشاهد مروعة بعد أن اجتاحها إعصار "كالمايجي" الذي ضرب البلاد برياح عاتية بلغت سرعتها 150 كيلومترا في الساعة، وتجاوزت في بعض الهبات 205 كيلومترات لحظة وصوله إلى اليابسة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صادما يظهر رجلا يُقذف في الهواء بفعل شدة الرياح، في مشهد يعكس القوة التدميرية للعاصفة.

واجتاح الإعصار مناطق واسعة من وسط فيتنام، متسببا في أمطار غزيرة وفيضانات وانقطاع واسع للكهرباء، ما أجبر عشرات الآلاف على النزوح من منازلهم.

وأعلنت السلطات عن مصرع خمسة أشخاص على الأقل، ثلاثة في إقليم داك لاك واثنان في جيا لاي، بينما لا يزال ثلاثة آخرون مفقودين في كوانج نجاي، كما أُصيب ستة أشخاص بجروح متفاوتة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الإعصار دمر 52 منزلا بالكامل وألحق أضراراً جسيمة بـ نحو 2600 منزل، بينها أكثر من 2400 في جيا لاي وحدها، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 1.6 مليون أسرة.

أما في الفلبين، التي كانت أولى محطات "كالمايجي"، قبل أن يتجه نحو فيتنام، فقد كانت الخسائر أشد فداحة، إذ ارتفع عدد القتلى إلى 188 شخصا، فيما تجاوز عدد المفقودين 130، وأصيب قرابة 90 آخرين، وقد تأثر بالإعصار ما يزيد على 2.2 مليون شخص في 32 إقليما.

وأوضحت هيئة الكوارث الفلبينية أن بعض المناطق سجلت خلال ليلة واحدة كمية أمطار تعادل ما يهطل عادة خلال شهر كامل، ما أدى إلى انهيارات طينية وسيول مدمرة اجتاحت المنازل والمزارع والبنى التحتية.

وفي الوقت الذي تواصل فيه فرق الإغاثة إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، يعيش ملايين المتضررين في ظل تحذيرات من استمرار الأحوال الجوية العاصفة واحتمال هطول المزيد من الأمطار الغزيرة التي قد تفاقم الفيضانات في الأيام المقبلة.