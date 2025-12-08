إعلان

بينهم مورينيو.. 3 أزمات لـ محمد صلاح مع المدربين

كتب- نهى خورشيد:

02:57 ص 08/12/2025
يعيش محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، فترة صعبة داخل الريدز بعد دخوله في أزمة واضحة مع مدربه الهولندي آرني سلوت، الذي أبعده عن التشكيل الأساسي لثلاث مباريات متتالية.

أزمات محمد صلاح مع المدربين

هذه الخلافات لم تكن الأولى في مسيرة الفرعون المصري، إذ سبق أن مر بأزمات مشابهة مع مدربين سابقين، أبرزهم البرتغالي جوزيه مورينيو عندما كان لاعباً في صفوف تشيلسي.

فبعد انتقاله من بازل، اصطدم بقرارات مورينيو الصارمة، ليظل جالساً على الدكة وسط مشاركة محدودة.

إذ وصلت أزمته مع مورينيو إلى توبيخ عنيف أمام اللاعبين خلال مباراة نوريتش، ليتم استبداله بين الشوطين، ليغادر إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة وينطلق بعدها في مسيرته الأوروبية.

مشكلة صلاح مع يورجن كلوب

كما شهدت محطته مع ليفربول خلافاً مع يورجن كلوب في أبريل 2024 خلال لقاء وست هام، حين نشبت مشادة بينهما قبل نزوله بديلاً.

ورغم تصريحات صلاح النارية وقتها إلا أن الأزمة انتهت سريعاً برحيل كلوب ووداع مؤثر بين الطرفين.

أزمة محمد صلاح مع آرني سلوت

أما الأزمة الحالية مع سلوت، اشتعلت بعدما قال صلاح في تصريحات مثيرة:"أشعر بخيبة أمل شديدة، لقد قدمت الكثير لهذا النادي، لا أعرف لماذا أجلس على مقاعد البدلاء، علاقتي بالمدرب جيدة، لكن فجأة انقطعت، ويبدو أن أحدهم لا يريدني في النادي، ولا أقبل الوضع".

وأضاف:"هذا الوضع غير مقبول بالنسبة لي، لا أعرف لماذا يحدث معي دائما، أشعر الآن وكأنني أُهمل، لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي، وأريد الاحترام".

