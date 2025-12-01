هل خطر ببالك كيف تقف الطيور بأمان على أسلاك الكهرباء دون أن تصعق؟ إليك تفسير هذه الظاهرة، وفقا لما كشفه موقع "iflscience".

تجد الطيور في أسلاك الكهرباء مكانا جذابا، حيث يمكنها مراقبة محيطها بوضوح، على عكس أوراق الشجر قد تحجب رؤيتها أثناء بحثها عن الفرائس.

أما عن سبب عدم تعرضها للصعق الكهربائي هو أن التيار الكهربائي يتطلب وجود مسارين بجهدين مختلفين للتدفق، لكن الطيور تقف على سلك واحد فقط، لذا فإن جسدها لا يوصل الدائرة الكهربائية، وبالتالي لا يصيبها أي أذى.

ولكن يكمن الخطر عندما يلامس الطائر سلكا كهربائيا متصلا بالأرض، وبالتالي يصبح الطائر جزء من الدائرة، مما يسمح للتيار بالتدفق عبر جسده، وهو ما يشكل خطرا عليه.

تأثير خطوط الكهرباء على الطيور

بالرغم من أن معظم الطيور تكون آمنة عند وقوفها على خطوط الكهرباء، إلا أن يعضها يقتل سنويا ليس بسبب الأسلاك بل نتيجة تأثير الاصطدام بالأسلاك.

ومع ذلك، يوجد نسبة أخرى تموت بالصعق الكهربائي، ويحدث ذلك لسببين رئيسيين، وهما: تنقل خطوط نقل الطاقة الكهرباء بجهد أعلى بكثير، يتراوح بين 275 و400 إلى 800 كيلو.

لذا إذا اقترب طائر من كابل جهد عالي، فسيشعر بتأثير الكهرباء المتولدة، مما يؤدي إلى صعقه بالكهرباء، أو صدمة كهربائية قوية جدا تجعله يسقط على الأرض ويموت.

