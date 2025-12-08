حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 8-12-2025، على أغلب مناطق ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أيضا أن يسود طقس اليوم 8- 12-2025 بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا بارد ليلا على أغلب الأنحاء، إذ يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأكدت الهيئة، أن طقس اليوم يشهد شبورة مائية من 4: 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

ومن المتوقع أيضا أن يكون هناك فرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تكون غزيرة مساءً أحيانًا على مناطق من: "السلوم- مطروح" على فترات متقطعة.

كما أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة مساءً قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوبا على مناطق من حلايب - شلاتين على فترات متقطعة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

- دمياط الصغرى 15 والعظمى 21 درجة.

- بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 22 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- العلمين الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- مطروح الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- السويس الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- العريش الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

- رفح الصغرى 13 والعظمى 22 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 24 درجة.

- الغردقة الصغرى 15 والعظمى 23 درجة.

- مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 26 درجة.

- الفيوم الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- بني سويف الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- المنيا الصغرى 08 والعظمى 20 درجة.



- أسيوط الصغرى 07 والعظمى 20 درجة.

- سوهاج الصغرى 09 والعظمى 21 درجة.

- قنا الصغرى 11 والعظمى 23 درجة.

- الأقصر الصغرى 11 والعظمى 24 درجة.

- أسوان الصغرى 13 والعظمى 24 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 11 والعظمى 23 درجة.