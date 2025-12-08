إعلان

اليوم محاكمة سارة خليفة و27 آخرين في قضية المخدرات الكبرى

كتب- محمود الشوربجي:

04:00 ص 08/12/2025

سارة خليفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى".

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين بالإعدام شنقًا، وأوضحت أن شقيق سارة خليفة استخدم شبابًا كفئران تجارب لاختبار صلاحية المواد المخدرة، بينما أقر المتهم الخامس بأن كمية صغيرة من البودر المضبوطة في السيجارة كفيلة بقتل متعاطيها فورًا.

وأضافت النيابة أن سارة خليفة استغلت شهرتها الإعلامية وظهرت في برنامج "مهمة صعبة" بين المتهمين، فيما كانت تموّل التشكيل العصابي وتعمل كحلقة وصل بين العناصر الأجنبية بالخارج وأفراد التنظيم داخل البلاد، مستغلة الوسط الفني والحفلات كغطاء لنشاطها الإجرامي.

كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المنتجة سارة خليفة كانت مسؤولة عن تمويل التشكيل العصابي وعقد الاجتماعات مع المتهمين الأول والثاني خارج البلاد لتنسيق استيراد المواد المخدرة.

وأظهرت التحقيقات أن محمد خليفة والمتهمين الخامس والسادس تولوا تصنيع المواد المخدرة، وإجراء اختبارات عليها باستخدام متعاطين، ثم تعبئتها وتخزينها في الوحدة السكنية المستأجرة.

كما ثبت أن المتهمة كانت على علاقة عاطفية بأحد مؤسسي التشكيل العصابي، وارتبطت به لفترة قبل أن تنقطع العلاقة، كما أظهرت فحوص هاتفها وجود مقاطع مسجلة لتعدٍ على شخص داخل منزلها، حيث اعترفت بأن التصوير تم داخل غرفتها وأن الصوت النسائي يعود لها.

اقرأ أيضًا:

حبس واستدعاء.. 5 قرارات من النيابة في واقعة وفاة السباح يوسف محمد

الكويت تسحب الجنسية من الداعية طارق السويدان |مستند

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سارة خليفة قضية المخدرات الكبرى

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق
وزير الرياضة: واقعة وفاة السباح يوسف كشفت إهمالاً إجرائياً رغم توافر الكود الطبي
هل تقدم مستثمر لشراء الأرض؟.. وزير الإسكان يكشف السبب وراء سحب أرض الزمالك
وزير الإسكان يكشف حقيقة بيع "وسط البلد".. وهذا موقف أرض "الحزب الوطني"