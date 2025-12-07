نادين لبكي: الصدق يميز أفلامي.. و"هلأ لوين" نابع من تجربة شخصية

كشفت النجمة ليلى علوي عن أحدث إطلالتها على الريد كاربت من اليوم الرابع ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ونشرت ليلى علوي، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جذابة، مرتدية فستان طويل لامع جريء.

نالت إطلالة ليلى علوي على إعجاب الجمهور، الذي تفاعل، وجاءت تعليقاته كالتالي: "قمراية"، "روعة هالجمال"، فستان ولا غلطة"، "قمر القلوب"، "أجمل ليلى"، "ربنا يحفظك".

وتتعاون ليلى علوي مع الفنان بيومي فؤاد في فيلم "ابن مين فيهم؟"، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

