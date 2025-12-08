إعلان

نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية

كتب : مصراوي

03:27 ص 08/12/2025

نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المفاوضات الجارية بشأن ترتيب أمني مع سوريا، وذلك خلال مؤتمر السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لوزارة الخارجية في القدس.

قال نتنياهو: "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق لفصل القوات في جنوب سوريا، لكننا نحافظ على مصالحنا، نعمل على نزع سلاح الجنوب الغربي السوري وحماية الطائفة الدرزية، مع بقائنا مسيطرين على مواقعنا الاستراتيجية في المنطقة".

وأضاف في إشارة إلى أحداث سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد : "تدخلت إيران عسكريا محاولة إرسال فرقتين جوا لإنقاذ النظام السوري، لكن سلاح الجو الإسرائيلي منع ذلك وأبعدها عن المجال الجوي السوري".

كما علق نتنياهو على أحداث السابع من أكتوبر بالقول: "يمكن اعتبار أن قيادة حماس أطلقت الرصاصة الأولى حين نفذت عمليتها منفردة دون تنسيق، مخالفة الخطة المفترض تنفيذها بالتزامن مع عدة جبهات ليطلق علينا بحر من الصواريخ والقذائف الباليستية"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو حماس جنوب سوريا سوريا مفاوضات جنوب سوريا رئيس الوزراء الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق
وزير الرياضة: واقعة وفاة السباح يوسف كشفت إهمالاً إجرائياً رغم توافر الكود الطبي
هل تقدم مستثمر لشراء الأرض؟.. وزير الإسكان يكشف السبب وراء سحب أرض الزمالك
وزير الإسكان يكشف حقيقة بيع "وسط البلد".. وهذا موقف أرض "الحزب الوطني"