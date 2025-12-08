إعلان

5 صور لظهور إمام عاشور بنيولوك جديد في معسكر منتخب مصر

كتب - يوسف محمد:

03:10 ص 08/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور مع منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور مع منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور مع منتخب مصر (3) (1)
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور مع منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور مع منتخب مصر (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انطلق أمس الأحد الموافق 7 ديسمبر الجاري 2025، معسكر منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، استعدادا لخوض بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وشهدت معسكر منتخب مصر الحالي، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025، عودة إمام عاشور للمنتخب المصري، بعد غياب خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وخطف إمام عاشور الأنظار بشكل كبير، أثناء وصوله إلى معسكر منتخب مصر، حيث ظهر بشكل جديد، بعدما غير لون شعره إلى الأبيض.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من شهر يناير المقبل 2025.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، رفقة كل من: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".

أقرأ أيضًا:

"نزيف وتهتك وقطع".. مصطفى عبد الرحيم يكشف أسرار إصابته الخطيرة بسبب ميدو

بيراميدز يشكو ثلاثة حكّام للاتحاد المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور مع منتخب مصر إمام عاشور منتخب مصر أمم أفريقيا نيولوك إمام عاشور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق
وزير الرياضة: واقعة وفاة السباح يوسف كشفت إهمالاً إجرائياً رغم توافر الكود الطبي
هل تقدم مستثمر لشراء الأرض؟.. وزير الإسكان يكشف السبب وراء سحب أرض الزمالك
وزير الإسكان يكشف حقيقة بيع "وسط البلد".. وهذا موقف أرض "الحزب الوطني"