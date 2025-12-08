5 صور لظهور إمام عاشور بنيولوك جديد في معسكر منتخب مصر
كتب - يوسف محمد:
انطلق أمس الأحد الموافق 7 ديسمبر الجاري 2025، معسكر منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، استعدادا لخوض بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.
وشهدت معسكر منتخب مصر الحالي، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025، عودة إمام عاشور للمنتخب المصري، بعد غياب خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.
وخطف إمام عاشور الأنظار بشكل كبير، أثناء وصوله إلى معسكر منتخب مصر، حيث ظهر بشكل جديد، بعدما غير لون شعره إلى الأبيض.
وتقام النسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من شهر يناير المقبل 2025.
ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، رفقة كل من: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".
