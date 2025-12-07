أمازون تكشف عن منزل قابل للطي ومقاوم للعوامل الجوية

مشهد كوميدي.. لن تتوقع ما فعلته قطة مع الركاب خلال رحلة جوية (فيديو)

طرحت شركة أحد أكثر نماذج المنازل المبتكرة في سوق المنازل الجاهزة، وهو منزل قابل للطي يعمل بالطاقة الشمسية ومصمم لتحمل مختلف الظروف المناخية، ويطرح بسعر يبدأ من أقل من 16 ألف دولار، وفقا لموقع travelandleisure.

مواصفات التصميم

يأتي المنزل بنسختين بقياس 20 و40 قدما، ويمكن طيه أو توسيعه خلال ساعات قليلة ليمنح مساحة معيشة أكبر فور فتحه، ما يجعله مناسبا للأزواج والعائلات الصغيرة والمسافرين.

ويتضمن الداخل حماما كاملا ومطبخا عمليا، مع إمكانية اختيار تصميم من غرفتين لمن يحتاج مساحة للعمل أو للهوايات أو للتخزين.

يعتمد النموذج على تصميم معياري يسمح بإعادة ترتيب الغرف وتخصيص التخطيط الداخلي، ليصبح منزل ضيوف في الحديقة، استوديو للعمل عن بعد، أو كوخا مستقلا خارج الشبكة الكهربائية.

الطاقة الشمسية

المنزل مزود بألواح شمسية توفر طاقة ذاتية كاملة، وتسمح بالانتقال إلى أي موقع دون الحاجة للبنية التحتية التقليدية، كما يمكن تجهيزه للسكن خلال ساعات.

أما الهيكل الخارجي، فمصنوع من مواد قوية مقاومة للرطوبة الساحلية وحرارة الصحاري والعواصف المفاجئة وتقلبات الطقس.

خيارات متعددة للمستخدمين

يعد المنزل الجديد خيارا عمليا للمسافرين والرحالة الرقميين والباحثين عن أسلوب حياة بسيط ومستقل، ويمكن استخدامه كمكتب دائم، أو منزل متنقل، أو وحدة سكنية تنقل حسب الحاجة.

كما تعرض أمازون نماذج أخرى من المنازل الصغيرة بأسعار تبدأ من 6 آلاف دولار لتلبية مختلف الاحتياجات والمساحات.

