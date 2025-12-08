11 معلومة حول إنشاء أول مدينة تعليمية على طريق المحلة المنصورة
كتب : عمر صبري
أول مدينة تعليمية- تعبرية
كشف وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الأعمال العام، تفاصيل مشروع إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها:
1- تنشأ على قطعة أرض لإحدى شركاتها التابعة بطريق المحلة المنصورة بمدينة المحلة الكبرى.
2- تخدم محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط.
3- تلبي الطلب المتزايد على التعليم الجامعي والتكنولوجي وتسد احتياجات الإقليم من مؤسسات تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية.
4- شراكة تستهدف الاستثمار في العنصر البشري كأحد ركائز التنمية المستدامة للدولة.
5- تحويل البحث العلمي إلى قوة دافعة للتنمية.
7- المشروع يضم عدة نماذج تعليمية ومستشفى جامعي.
8- المشروع يعظم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة وإقامة مشروعات تنموية تخدم المجتمع وتحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
9- المدينة التعليمية نقلة نوعية في التعليم الجامعي والتكنولوجي عبر إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والمنافسة محليًا ودوليًا.
10- المدينة التعليمية تتضمن إنشاء جامعة أهلية، وجامعة تكنولوجية، وأفرع لجامعات أجنبية، ومستشفى جامعي، ومدرسة فنية صناعية وتكنولوجية، ومعامل وورش مركزية، واحة للابتكار والإبداع، ومناطق خدمية وإدارية وتجارية واستثمارية.
11- إقليم الدلتا مساحته 12,357 كم² يقطنه حوالي 23 مليون نسمة، 20% من السكان البلاد، ويضم 17 جامعة و42 معهدًا بإجمالي يفوق خمسمائة 574 ألف طالب، إضافة إلى مئات الآلاف من الطلاب في مسارات تعليمية أخرى.
