11 معلومة حول إنشاء أول مدينة تعليمية على طريق المحلة المنصورة

كشف وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الأعمال العام، تفاصيل مشروع إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها:



1- تنشأ على قطعة أرض لإحدى شركاتها التابعة بطريق المحلة المنصورة بمدينة المحلة الكبرى.



2- تخدم محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط.



3- تلبي الطلب المتزايد على التعليم الجامعي والتكنولوجي وتسد احتياجات الإقليم من مؤسسات تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية.

4- شراكة تستهدف الاستثمار في العنصر البشري كأحد ركائز التنمية المستدامة للدولة.



5- تحويل البحث العلمي إلى قوة دافعة للتنمية.

7- المشروع يضم عدة نماذج تعليمية ومستشفى جامعي.

8- المشروع يعظم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة وإقامة مشروعات تنموية تخدم المجتمع وتحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.

9- المدينة التعليمية نقلة نوعية في التعليم الجامعي والتكنولوجي عبر إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والمنافسة محليًا ودوليًا.

10- المدينة التعليمية تتضمن إنشاء جامعة أهلية، وجامعة تكنولوجية، وأفرع لجامعات أجنبية، ومستشفى جامعي، ومدرسة فنية صناعية وتكنولوجية، ومعامل وورش مركزية، واحة للابتكار والإبداع، ومناطق خدمية وإدارية وتجارية واستثمارية.

11- إقليم الدلتا مساحته 12,357 كم² يقطنه حوالي 23 مليون نسمة، 20% من السكان البلاد، ويضم 17 جامعة و42 معهدًا بإجمالي يفوق خمسمائة 574 ألف طالب، إضافة إلى مئات الآلاف من الطلاب في مسارات تعليمية أخرى.

